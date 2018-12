Church & Dwight Aktie: Hervorragende Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Church & Dwight":

C&D hat sich in den ersten 9 Monaten hervorragend entwickelt. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds konnte der Umsatz um 12% auf rund 3,1 Mrd $ gesteigert werden. Unterm Strich hat sich der Gewinn um fast ein Drittel auf 1,70 $ pro Aktie verbessert. C&D ist überwiegend in den USA tätig, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Nachteilig ist zunächst, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.