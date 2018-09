Chungju World Firefighters Games Bureau: Die World Firefighters Games in Chungju gehen zu Ende

Chungju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die 13. World FirefightersGames (WFG) sind im Rahmen ihres achttägigen Veranstaltungszeitraumsin Chungju, Südkorea zu Ende gegangen.Rund 6.600 Feuerwehrleute aus 63 Ländern nahmen an der alle zweiJahre stattfindenden internationalen Veranstaltung teil.Hongkong, das die größte Delegation von 230 Feuerwehrleutenentsandte, sicherte sich mit 241 Goldmedaillen den ersten Platz inder Medaillenwertung, gefolgt von Südkorea mit 239 und Russland mit32.Südkorea gewann jedoch den Titel Toughest Firefighter Alive (TFA),den zentralen Wettkampf der Veranstaltung.Rund 150 Feuerwehrleute traten vier Tage lang im TFA-Sportgegeneinander an, der aus Schlauchziehen, Hindernisparcours, Turm-und Treppensteigen besteht. Der 32-jährige Südkoreaner Hong Beom-seokholte sich den Titel mit einer Zeit von 4 Minuten und 48,29 Sekunden.Zu den Nebenveranstaltungen gehörten eine Feuerwehrmesse undTagungen über Feuerwehrrichtlinien, eine Branduntersuchung, einNotarztdienst und eine Vielzahl von Kulturprogrammen."Wir sind überrascht über das Ausmaß und den Verlauf derChungju-Spiele. Wir werden alle verbundenen Vorbereitungen treffen,um auch die Aalborg Games 2020 zu einem Ort der Freundschaft undEinheit aller Feuerwehrleute auf der ganzen Welt zu machen", sagteein Sprecher des Organisationskomitees von Aalborg.Aalborg, eine Stadt in Dänemark, wurde als der nächsteAustragungsort ausgewählt.Die WFG wurde 1990 in Auckland, Neuseeland ins Leben gerufen, umdie Freundschaft und den sportlichen Wettkampf der Feuerwehrleuteweltweit zu fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746617/close_photo.jpgPressekontakt:Shin Ju-Young+82-43-219-2018Original-Content von: Chungju World Firefighters Games Bureau, übermittelt durch news aktuell