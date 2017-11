Chubb zeichnet deutsche Pharma-Risiken (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt (ots) -Chubb zeichnet mit Wirkung zum 1. Januar 2018 deutschePharma-Risiken, wie der Versicherer heute bekannt gab. Chubb, bereitsseit 30 Jahren Mitglied der Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft(Pharmapool), wird damit der geplanten Erweiterung und des Aufbausdes Bereiches Industrie- und Branchenkonzepte (Industry Practices)gerecht.Der Versicherer wird das deutsche Pharma-Geschäft inÜbereinstimmung mit dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln(AMG), welches die Arzneimittelhaftung der Hersteller regelt,schreiben. Der Vorgabe nach einer Haftpflichtdeckung gemäß Paragraph94 (1) AMG folgend, werden dabei sechs Millionen Euro derVersicherungssumme im Eigenbehalt der Chubb gezeichnet und 114Millionen Euro in den Pharmapool eingebracht. Damit stehen diegesetzlich bestimmten 120 Millionen Euro als Deckungsvorsorge proArzneimittel zur Verfügung. Der Fokus für diese Branchenlösung wirdauf mittelständischen Pharmaunternehmen mit einem Umsatz von bis zu500 Millionen Euro liegen."Chubb ist seit Jahren etablierter Marktführer für die Absicherungvon Life Science Risiken. Mit dem Einstieg in den deutschen Pharma-Markt runden wir unser Bild als Branchenspezialist ab. Aber auch inanderen Bereichen wollen wir unsere Pharma-Kunden begleiten, so inden Sparten Sach, Unfall, Transport und technische Versicherungen",erläutert Marc-André Birth, Leiter Industry Practices Deutschland undÖsterreich der Chubb in Düsseldorf."Wir schreiben weltweit bereits seit vielen Jahren Pharma-Geschäftund verfügen durch unser eigenes Netzwerk über eine entsprechend hoheExpertise, die wir nun auch für den Markt und die Unternehmen inDeutschland nutzen. Speziell Unternehmen des Mittelstandes wollen wirmit unserer neuen Police die Möglichkeit geben ihrer gesetzlichenVerpflichtung nach Deckungsvorsorge gerecht zu werden", ergänztAndreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubbin Deutschland.Über ChubbChubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt.Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- undPersonenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. AlsUnderwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Managementvon Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung derSchadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnetsich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot,umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärkesowie weltweite Niederlassungen aus.Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York StockExchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500.Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und Londonsowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.