Chubb mit verbessertem Angebot für Immobilien- und Hotelbranche in Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Chubb bietet ab sofort eine verbesserte Versicherungslösung fürdas Immobilien- und Hotelgewerbe in Deutschland an, wie derVersicherer heute bekannt gab. Über ein spezialisiertes Team vereintdieses erweiterte Branchenkonzept Underwriting und Schadenmanagementsowie das multinationale Serviceangebot in einer kundenorientiertenLösung. Chubb wird damit dem Wachstum und gleichzeitigen Bedarf derBranchen sowie der Nachfrage von Maklerpartnern gerecht.Das Immobilien- und Hotelkonzept wird gestützt durch ein Team vonspezialisierten Real Estate Underwritern, engagiertenRisikoingenieuren und Schadenspezialisten, die jeweils über lokalesals auch internationales Wissen verfügen und gleichzeitig auf dasglobale Netzwerk von Chubb zurückgreifen können.Gemeinsam mit den bereits bestehenden Bereichen Life Science undTechnologie unterliegt das Immobilien- und Hotelsegment derVerantwortlichkeit von Marc-André Birth, Line Manager Industrie- undBranchenkonzepte für Deutschland und Österreich bei Chubb inDüsseldorf.Natali Bagaric, bisher Senior Underwriter Property bei Chubb inDüsseldorf, übernimmt mit sofortiger Wirkung die neu geschaffenePosition des Practice Leader für Immobilien und Hotels. Sie wird fürden Underwriting-Prozess und den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldesverantwortlich sein. Bagaric verfügt über 18 Jahre Branchenerfahrungbei Versicherern sowie Maklern. Natali Bagaric ist seit 2009 beiChubb und startete ihre Karriere dort als Senior UnderwriterAssociate."Die Gründung eines ausschließlich auf Immobilien und Hotelsspezialisierten Teams zeigt unser Engagement in diesem wichtigen undweiterhin aufstrebenden Industriesektor. Uns ist es daher besonderswichtig, diesen Bereich unseres Geschäfts weiterzuentwickeln unddabei sicherzustellen, dass wir unser Angebot auch zukünftig fürunsere Makler und Kunden auszubauen", erklärt Andreas Wania, CountryPresident und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.