Chubb und ECE installieren erste Internet of Things-Sensorlösung gegen Wasserschäden in Shopping Center

Frankfurt (ots) - Chubb hat heute die Installation von Internet of Things (IoT)-Sensoren des Services Connect & Protect der Munich Re in einem von der ECE betriebenen Einkaufszentrum in Deutschland bekannt gegeben.Die Installation wurde im Olympia-Einkaufszentrum München (OEZ) durchgeführt. In Zusammenarbeit mit ECE (https://www.ece.com/de/) sowie Chubbs Kooperationspartner Munich Re (https://www.munichre.com/de/loesungen/rueckversicherung-schaden-unfall/connect-and-protect.html) installierten die Techniker insgesamt 44 Sensoren zu Überwachung verschiedener Parameter wie beispielsweise Wasser- oder Temperaturstände. Mit Hilfe des Alarmsystems, das bei einer erkannten Gefahr eine Warnmeldung sowohl per SMS als auch per E-Mail auf das Mobiltelefon sendet, können mögliche Wasserschäden rechtzeitig erkannt und vermieden werden."Wir freuen uns sehr, ein innovatives Unternehmen wie die ECE Gruppe mit einer modernen Schadenprävention unterstützen zu können. Intelligente Frühwarnsysteme sind gerade für störanfällige Bereiche wertvoll, die nicht permanent durch menschlichen Einsatz beobachtet werden, da sie das Schadenausmaß und damit auch die Kosten mindern können. Die erfolgreiche Installation bei ECE im Münchener Olympia-Einkaufszentrum ist ein Meilenstein unserer, seit einigen Jahren bestehenden weltweiten Kooperation mit der Munich Re Group. Neben dem bisherigen Angebot für Einkaufszentren, Hotels, Geschäfts- und Verwaltungsobjekte haben wir daher unsere Lösung auch für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen erweitert", erklärt Andreas Wania, Regional Executive Officer Eastern Region und Hauptbevollmächtigter der Chubb (https://www.chubb.com/de-de/) in Deutschland."Gerade weitläufige Gebäude wie Einkaufszentren sind prädestiniert für den Einsatz der Connect & Protect-Lösung. Mit intelligenter Sensorik unterstützen wir die Haustechnikeinheiten beim Gebäudemonitoring und der Analyse der vielfältigen potenziellen Gefahrenquellen vor Ort. Die Beispiele mehrerer von den Connect & Protect-Sensoren frühzeitig erkannten übergelaufenen Hebeanlagen infolge von Verstopfungen im Rolltreppenbereich und einem der Technikräume des OEZ hat im konkreten Projekt bereits den Nutzen und Effektivität des Produkts unter Beweis gestellt. Größere Schäden sind dabei glücklicherweise nicht entstanden. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus Versicherung und IoT sowohl Versicherern als auch Kunden einen echten Mehrwert bietet, was auch die IoT-Aktivitäten unserer Tochtergesellschaft Hartford Steam Boiler gemeinsam mit Chubb im US-Markt bereits seit einigen Jahren belegen", sagt Jürgen Pollich, Head of Industrial IoT Technology bei Munich Re."Mit diesem Pilotprojekt, gemeinsam mit Chubb und Munich Re, testen wir eine weitere innovative Lösung, um die von uns betriebenen Gebäude smarter und intelligenter machen zu können", so Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces. "Ziel beim Einsatz digitaler Tools wie der IoT-Sensorik ist es, den Gebäudebetrieb für Nutzer und Eigentümer weiter zu optimieren und effizienter machen. Deshalb testen wir bei der ECE verschiedene Smart-Building-Tools und freuen uns, eine weitere Technologie in der Praxis umzusetzen. Die aktuelle Installation stellt für uns eine Premiere in einem unserer Shopping Center in Europa dar."Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications Northern, Eastern & Central Regions EMEAChubb European Group SEBaseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comhttps://www.chubb.com/de-de/Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell