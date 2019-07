Chubb mit neuer Unternehmensstruktur in Deutschland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt am Main (ots) -Chubb hat heute ihre neue Unternehmensstruktur für Deutschlandbekannt gegeben. Der Versicherer will so den Bedürfnissen seinerGeschäfts- und Privatkunden noch besser gerecht werden.Mit der neuen Organisationsstruktur haben Kunden undVertriebspartner einen verbesserten Zugang zu einem spezialisiertenTeam an Underwritern, die über eine entsprechende spartenspezifischenExpertise verfügen und die individuellen versicherungstechnischenBedürfnissen der jeweiligen Kundensegmente kennen. Die neue Strukturist somit darauf ausgerichtet, den Zielkundensegmenten im deutschenMarkt die passenden Produkte und den bestmöglichen Service zu bieten.Die Segmente definieren sich nach den Kundengruppenbeziehungsweise Unternehmensgrößen sowie Produktsegmenten:- Industrieversicherungen (Property & Casualty): spezialisiertesTeam von Spartenexperten- Großindustrie und -kunden (Major Accounts): Kunden mit einemUmsatz von mehr als 500 Millionen Euro- Mittelstandsunternehmen (Middle Market): Kunden mit einem Umsatzvon mehr als zehn (10) Millionen Euro- Kleinunternehmen, inklusive Onlinelösungen Chubb Easy Solutions(SME): Kunden mit einem Umsatz unter zehn (10) Millionen Euro- Personenversicherungen (Accident & Health): Experten fürPrivatkunden- und UnternehmenslösungenDie neue Struktur tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft - mitnachfolgenden entsprechenden Zuständigkeiten undManagementverantwortungen:- Industrieversicherungen: P&C Director: Andreas Faden,unverändert, wie bisher- Major Accounts Segment Leader: Anzor Bayramkulov, bisher LineManager Property- Middle Market Segment Leader: Peter Albrecht, bisher ClaimsManager- SME Segment Leader und Chubb Easy Solutions: Marc Heidelbach,unverändert, wie bisher- Personenversicherungen: A&H Manager: auf Interimsbasis: SilkeRusch, Deputy Manger A&H- Sales & Distribution Director (P&C und A&H) - Christian Kruppa,bisher Director Broker & Middle Market- Specialty Personal Lines Manager: Alexander Lapp, unverändert,wie bisher"Unsere neue Struktur stellt eine Weiterentwicklung dar und istgleichzeitig auch das Ergebnis unserer Anpassungsfähigkeit anaktuelle Marktsituationen und die daraus resultierenden Bedürfnisseunserer Maklerpartner und Kunden. Die Segmentausrichtungrepräsentiert unser tiefes Verständnis für die Individualität und diespeziellen Anforderungen, denen unsere Geschäftspartner heutzutageausgesetzt sind. Die neue Organisationsstruktur zeigt entsprechendunser Engagement, unsere Kunden und ihre Bedürfnisse in denMittelpunkt unseres Geschäfts zu stellen", erläutert Andreas Wania,Country President und Hauptbevollmächtigter bei Chubb.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/deOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell