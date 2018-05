Chubb mit neuer Onlinelösung zur Transportabsicherung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt (ots) -Chubb bietet ab sofort eine neue Onlinelösung zur Absicherung vonWaren-Einzeltransporten an, wie der Versicherer heute bekannt gab.Das neue Versicherungsprodukt Chubb Easy Cargo bietet eineneffizienten Angebots- und Policierungsprozess mit zusätzlichenSchnittstellen und Services wie beispielsweise Zertifikaten indeutscher und englischer Sprache sowie Kontaktmöglichkeiten zu denjeweiligen weltweiten Schadenabteilungen. Chubb wird damit ihremAnsatz gerecht, kleinen und mittelständischen Transport- undLogistik-Unternehmen sowie Maklern mit entsprechendenVertragsbeständen einfache und schnelle Versicherungslösungen zubieten.Die neue Transport-Onlinelösung aus der Produktreihe "Chubb EasySolutions" ermöglicht Maklern und Kunden, die eigenen Arbeitsprozesseweiter zu reduzieren. Durch eine technische Risikoanalyse optimiertsich der Prozess auf nur einige wenige Standardfragen nach derWarenart, der Transportroute und -art, der Versicherungssumme sowiedem Deckungsumfang.Unmittelbar und systemgestützt erfolgt eine Prüfung, ob sich dasRisiko im Rahmen der Parameter hinsichtlich Risikoanalyse undAngebotskalkulation bewegt. Angebot, Police, Zertifikat und Rechnung- alle notwendigen Unterlagen werden direkt im System erstellt undper E-Mail an den Nutzer versendet."Mit unserer neuen Online-Lösung für den Transportbereicherweitern wir nicht nur unsere digitale Produktreihe, sondern wollenin erster Linie unseren Maklern und Kunden einen besseren Servicebieten. Denn mit Chubb Easy Cargo steht den registrierten Anwendernein Versicherungsprodukt sozusagen 24/7 zur Verfügung", erläutertAndreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubbin Deutschland.