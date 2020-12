Chubb mit neuem Deckungskonzept für produzierendes Gewerbe in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt (ots) - Chubb hat heute eine neue Branchenlösung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Deutschland bekannt gegeben.Das Deckungskonzept Advanced Manufacturing baut auf einer klassischen Industriehaftpflichtversicherung auf, die als feste Elemente eine Betriebs- und Produkthaftpflicht- sowie eine Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung enthält. Ergänzt wird diese um die optionalen Bausteine einer IT-Zusatz-, einer Produktausfalldeckung und einer Rückrufkostenversicherung inkl. Kfz-Rückruf sowie einer Cyberversicherung.Die Versicherungslösung richtet sich an Produktionsunternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 100 Millionen Euro. Der Fokus liegt dabei auf dem Maschinen- und Anlagenbau, der Laser- und Robotertechnik sowie auf Hochleistungssysteme, Anlagen- und Prozesssteuerungen.Produkthighlights bieten im Speziellen die beiden Deckungsbausteine Cyber- und Vermögensschaden-IT. Das Cyber-Element beispielweise bietet die Absicherung zielgerichteter Angriffe, vorsätzlicher und unbeabsichtigter Handlungen sowohl externer als auch interner Akteure, oder auch die Mitversicherung von Programmierfehlern und menschlichem Versagen. Außerdem werden Schäden, die infolge eines Verlusts, der Veränderung oder der Nichtverfügbarkeit elektronischer Daten eintreten, in der IT-Zusatzdeckung als Vermögensschäden bewertet."Mit unserem neuen Deckungskonzept werden wir dem veränderten Absicherungsbedarf für Risiken, nicht zuletzt ausgelöst durch die anhaltende Digitalisierung und den entsprechend veränderten Produktionsprozessen, des produzierenden Gewerbes gerecht. Dies gilt vor allem für den erhöhten Softwareanteil und dem damit einhergehenden Risiko hinsichtlich möglicher Schadensersatzansprüchen aus der Lieferung aufgrund fehlerhafter Software und produktbegleitender IT-Dienstleistungen. Daher haben wir ein besonderes Augenmerk auf die IT- und Cyberdeckungsbausteine gelegt, auch wenn diese optional abgeschlossen werden können", erläutert Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SELurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell