Chubb modernisiert Online-D&O-Versicherungslösung (FOTO)

Frankfurt (ots) -Chubb gab heute die Modernisierung ihres Online-Angebots zurAbsicherung von Managerhaftungsrisiken (D&O) bekannt. Dasaktualisierte D&O-Produkt bietet über eine neue Plattformtechnologieab sofort einen noch effizienteren Angebots- und Policierungsprozessmit zusätzlichen Services und Schnittstellen. Der Versicherer wirddamit seinem Ansatz gerecht, kleinen und mittelständischenUnternehmen, Kapitalgesellschaften sowie Stiftungen und Vereinen,einfache und schnelle Versicherungslösungen zu bieten.Die neue D&O-Onlinelösung aus der Produktreihe "Chubb EasySolutions" ermöglicht Maklern, die eigenen Arbeitsprozesse weiter zureduzieren. Durch eine technische Risikoanalyse optimiert sich derProzess auf nur noch vier Standardfragen, nämlich nach bestehendemVersicherungsschutz, der Registrierung in Deutschland sowie nachSchäden oder möglicher Einschränkungen durch Wirtschafts- undHandelssanktionen.Neben der Möglichkeit risikorelevante Dokumente, wiebeispielsweise Alt-Policen oder Jahresabschlüsse hochzuladen, stehtdie Plattform den Nutzern nach dem Prinzip 24/7 zur Verfügung.Typische unterjährige Vertragsanpassungen, wie beispielsweiseAdressänderungen, Fälligkeitsverlegungen oderDeckungssummenanpassungen sind innerhalb des Konzeptes ohne zeitlicheVerzögerung direkt umsetzbar. Auch der Renewalprozess kann onlineerfolgen."Mit der Weiterentwicklung unseres webbasierten D&O-Produktesbieten wir unseren Maklerpartnern nicht nur die Möglichkeit ihreeigenen oftmals noch zeitintensiven Arbeitsabläufe zu straffen,sondern auch eine moderne Lösung für ihre Kunden im kleineren undmittleren Segment. Dabei können wir 78 Prozent aller Branchen inDeutschland komplett digital auf der Plattform verarbeiten, "erläutert Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigterder Chubb in Deutschland.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European GroupDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/deOriginal-Content von: Chubb European Group Limited, übermittelt durch news aktuell