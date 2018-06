Chubb kündigt weltweit verbesserte Fähigkeiten in der Reaktion auf Cyber-Vorfälle an

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

London (ots/PRNewswire) - Chubb kündigte heute an, dass es seineFähigkeiten im Reaktionsmanagement bei Cyber-Vorfällen verbessert undzwei neue Möglichkeiten für den Zugriff auf seinen Dienst eingeführthat: eine Mobilanwendung und eine zweckbestimmte Website.Da sich Unternehmen heute immer mehr Cyber-Risiken gegenübersehen,hat Chubb sein Netz an Firmen für das Reaktionsmanagement beiVorfällen erweitert - seine Dienste werden nun in über 50 Ländern inEuropa, Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik und Afrika angeboten.Mithilfe des neu erweiterten Netzes zur Reaktion auf Vorfälle werdenManager je nach Standort des Vorfalls zugewiesen. Das bedeutet, dassInhaber einer Chubb-Cyber-Police weltweit und rund um die Uhr Zugangzu lokaler Expertise haben.Das erweiterte Netz bedeutet auch kürzere Reaktionszeiten. DieReaktionsmanager kontaktieren die Inhaber der Chubb-Cyber-Policedirekt, nachdem ein Vorfall gemeldet wurde. Mit einem festzugeordneten lokalen Reaktionsmanager wird auch die Kommunikationzwischen IT-Sicherheit, Risikomanagement, Vorfallreaktion und Chubbverbessert.Für den Zugriff auf diese Cyberlösung hat Chubb zudem eineMobilanwendung und eine zweckbestimmte Website eingeführt, diePolicen-Inhabern helfen, Vorfälle zu melden.Die Chubb-Mobilanwendung Cyber Alert(SM) bietet Kunden eineeinfache, effiziente, unmittelbar zugängliche Möglichkeit, bei einemVorfall Unterstützung anzufordern. Über die Anwendung habenPolicen-Inhaber auch Live-Zugang zu einem Spezialisten für dieReaktion auf Cyber-Vorfälle.Die Mobilanwendung Cyber Alert(SM) kann von Einzelpersonenverwendet oder in größere Vorfallreaktionspläne von Unternehmenintegriert werden und wird mit einer neuen zweckbestimmten Websiteangeboten, die Kunden ebenfalls nutzen können, um Vorfälle zu melden.Der neue Dienst ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunterEnglisch, Spanisch, Französisch, Mandarin, Kantonesisch, Italienisch,Deutsch, Flämisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch,Koreanisch und Japanisch.All diese Verbesserungen werden durch Chubbs Call-Center undTechnologiepartner Spill Center, Inc. unterstützt.Tim Stapleton, Cyber Insurance Product Manager und TechnologyIndustry Practice Leader bei Chubb Overseas General Insurance:"Die Fähigkeit, auf einen Cyber-Vorfall schnell zu reagieren, istfür ein Unternehmen, das eine Sicherheitsverletzung erlitten hat,kritisch wichtig, um potenzielle negative Folgen zu minimieren.Verzögerungen können Schäden verschlimmern, können weitere Problemeim Hinblick auf die Geschäftsfortführung und Probleme ausReputationssicht verursachen. Die Kombination aus Chubbs neuenFähigkeiten für das Melden von Vorfällen und der Kooperation mitSpill Center ermöglicht es uns, von einer Cyber-Verletzung betroffeneKunden nun noch schneller als vorher fachmännisch zu unterstützen, d.h. wir können Ansprüche noch schneller bearbeiten und helfen,eventuelle weitere Probleme zu begrenzen."Hinweis für RedakteureWeitere Informationen über Chubbs Anwendung Cyber Alert(SM), diegewerblichen Cyber-Sicherheit-Kunden auf iOS- und Android-Geräten zurVerfügung steht, finden Sie unter https://www.chubbcyberalert.com/.Wichtige Merkmale der Chubb Cyber Alert Solution:- Meldung von Vorfällen rund um die Uhr möglich - per Telefon, Weboder Mobilgerät- Möglichkeit, per Smartphone-Kamera Fotos bereitzustellen- Möglichkeit der Registrierung und der Anlage eines Benutzerprofilsvor einem Vorfall, sodass eine tatsächliche Meldung effizientergehandhabt werden kann- Leichterer Zugang zu Chubbs Partnern für das Reaktionsmanagementbei Vorfällen; diese helfen, Vorfälle von A bis Z zu managen- Ein einzelner Kontaktpunkt zum Reaktionsmanagement und zu ChubbsCyber-Policen-ReaktionInformationen zu ChubbChubb ist der weltweit größte börsennotierte Sach- undHaftpflichtversicherer. Mit Niederlassungen in 54 Ländern undGebieten bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen fürUnternehmen und Personen, personenbezogene Unfall- undKrankenzusatzversicherungen sowie Rück- und Lebensversicherungen füreinen vielfältigen Kundenkreis an. Als Underwriting-Unternehmenbewerten, übernehmen und managen wir Risiken mit Einsicht undDisziplin. Schadenfälle regulieren wir fair und unverzüglich. DasUnternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- undServiceangebot, seine umfassenden Vertriebsfähigkeiten, seineaußerordentliche Finanzstärke und seine weltweiten Niederlassungenaus. Die Muttergesellschaft, Chubb Limited, ist an der New York StockExchange notiert (NYSE: CB) und Teil des Aktienindex "S&P 500". Chubbverfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und ananderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sieauf der Website chubb.com/uk.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/324916/Chubb_Logo.jpgPressekontakt:Mike JonesSenior Communications Manager EuropaEurasien und AfrikaBüro: +44 (0)20 7173 7793Mobil: +44 (0)7342 029853E-Mail: mike.jones@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group Limited, übermittelt durch news aktuell