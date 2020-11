Chubb kooperiert mit Munich Re bei Internet of Things-Sensorlösung gegen Wasserschäden für deutsche Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Frankfurt (ots) - Chubb hat heute die Zusammenarbeit des Internet of Things (IoT)-Sensorservices Connect & Protect von Munich Re für ihre Industriekunden in Deutschland bekannt gegeben.Die technische Überwachungs- und Alarmlösung steht Kunden mit einer Sachdeckung zur Verfügung und dient der Vermeidung von Wasserschäden in Gebäuden, wie beispielsweise großen Einkaufszentren, Hotels oder Geschäfts- und Verwaltungsobjekten.Wasserschäden können für Unternehmen zu einem kostenintensiven und betriebsstörenden Faktor werden. Diese treten in Gewerbeimmobilien häufiger auf als ein Brand; mit der schlüsselfertigen Sensorlösung der Munich Re jedoch können kritische Bereiche rund um die Uhr überwacht werden. Erkennt das System eine mögliche Gefahr, die zu einem Wasserschaden führen könnte, sendet es einen Alarm auf das Mobiltelefon des Unternehmensverantwortlichen. Es können dann entsprechende Untersuchungen und Maßnahmen eingeleitet werden.Diese Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Chubb und Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company, einer Tochtergesellschaft der Munich Re auf, die ähnliche IoT-Sensorlösungen in den Gebäuden der Versicherungsnehmer der Chubb in den USA installiert."Mit dem IoT-Sensorservice von Munich Re stärken wir unseren Risikoansatz, nämlich unsere Kunden proaktiv bei der Schadensvermeidung zu unterstützen, wo immer dies möglich ist. Ihnen sowie auch unseren Maklerpartnern bieten wir somit einen Mehrwert, der über das reine Versicherungsprodukt hinausgeht. Durch den Einsatz der Sensortechnologie und dem frühzeitigen Warnsystem können Unternehmen nicht nur das Ausmaß von Wasserschäden, sondern auch ihre Schadenkosten erheblich reduzieren", erklärt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland."Wir entwickeln unseren Connect & Protect-Service kontinuierlich weiter. Der Kunde steht für uns dabei konsequent im Mittelpunkt. Hierbei arbeiten wir eng mit IoT-Experten und Ingenieuren unserer Konzerntochter Hartford Steam Boiler (HSB) zusammen, die im US-Markt bereits vergleichbare IoT-Lösungen etabliert hat. Munich Re strebt den Aufbau eines leistungsstarken Partnernetzwerkes an, bei dem Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette der IoT-Branche integriert werden sollen. Von der dabei entstehenden Datenbasis und Informationsfülle werden alle Partner profitieren. Die Vision ist ein stetig wachsendes IoT-Ökosystem, an dem sich immer neue Partner beteiligen können", ergänzt Jürgen Pollich, Head of IoT Technology bei Munich Re.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main+49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/deOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell