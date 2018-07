Chubb erzielt regulatorischen Meilenstein bei den Brexit-Vorbereitungen

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Chubb European Group wird im Vorfeld der Verlagerung nachFrankreich am1. Januar 2019 von Societas Europaea (SE) übernommenLondon (ots/PRNewswire) - Chubb European Group gab heute dieErreichung eines wichtigen regulatorischen Schrittes im Rahmen derBrexit-Vorbereitungen zur Verlagerung des Unternehmens nachFrankreich bekannt. Unabhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungenzwischen Großbritannien und der Europäischen Union können die Kundenvon Chubb dadurch von kontinuierlichen, ununterbrochenenDienstleistungen profitieren.Am 19. Juli 2018 sind sowohl Chubb European Group als auch ACEEurope Life an Societas Europaea (SE) übergegangen. Dadurch könnendiese Unternehmen ihren Sitz in ein anderes EU-Rechtsgebiet verlagernund weiterhin geschäftliche Aktivitäten in der EU sowie inGroßbritannien über eine Niederlassung wahrnehmen. Zuvor hatte Chubbam 11. Juli 2018 die Genehmigung vom Aufsichtsrat der französischenBehörde ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)erhalten, die Unternehmen unter der Voraussetzung der Erfüllungbestimmter administrativer Auflagen bis Ende 2018 am 1. Januar 2019nach Frankreich zu verlagern.David Furby, Regional President, Chubb European Group, sagte dazu:"Wir freuen uns, diese wichtigen Meilensteine im Rahmen unsererBrexit-Vorbereitungen bekannt zu geben. Von Beginn weg war unserHauptziel, einen reibungslosen Übergang sicherzustellen sowie unserenKunden und Geschäftspartnern Gewissheit und Servicekontinuität zubieten, und dies unabhängig vom Standort oder dem endgültigenErgebnis der Brexit-Verhandlungen. Wir sind zuversichtlich, dass wirdiese Ziele mit unserer neuen Unternehmensstruktur erreichen werden.In jeder Prozessphase haben wir eng mit den französischen undbritischen Aufsichts- und Regierungsbehörden zusammengearbeitet, dieim Rahmen der Umsetzung unserer Strategie eine große Hilfe waren.Ab 1. Januar 2019 ist die neue eingetragene Adresse von ChubbEuropean Group SE und ACE Europe Life SE wie folgt: La Tour CarpeDiem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie,Frankreich.Ab 1. Januar 2019 stehen Chubb European Group SE und ACE EuropeLife SE unter der Aufsicht von ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09.Bis 31. Dezember 2018 bleibt der Sitz von Chubb European Group SEund ACE Europe Life SE weiterhin an der bisherigen Adresse in Englandbestehen. Zugelassen sind die beiden Entitäten bis zu diesem Datumweiterhin durch die Prudential Regulation Authority und die Aufsichterfolgt durch die Financial Conduct Authority sowie die PrudentialRegulation Authority.Weitere Informationen zu den Brexit-Plänen von Chubb finden Sieunter www.chubb.com/brexitInformationen zu ChubbChubb ist das weltweit größte Versicherungsunternehmen fürSachversicherungen und Schadenregulierung. Über seine Niederlassungenin 54 Ländern und Regionen bietet Chubb Sachversicherungen undSchadenregulierungen für Unternehmen und Privatpersonen, privateUnfall- und Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen sowieLebensversicherungen für unterschiedliche Kundengruppen an. AlsUnderwriting-Unternehmen bewerten, übernehmen und managen wir Risikenmit Einsicht und Disziplin. Schadenfälle regulieren wir fair undunverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich ebenfalls durch seineumfangreichen Produkt- und Serviceangebote, breit gefächerteVertriebskapazitäten, seine große Finanzkraft und lokaleNiederlassungen auf der ganzen Welt aus. Die Muttergesellschaft ChubbLimited ist an der der New Yorker Börse notiert (NYSE: CB) und gehörtzum S&P 500-Index. Chubb unterhält Hauptbüros in Zürich, New York,London und an weiteren Standorten und beschäftigt weltweit annähernd31 000 Menschen. Zusätzliche Informationen finden Sie unterchubb.com/uk.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/324916/Chubb_Logo.jpgPressekontakt:Mike JonesSenior Communications ManagerEuropa und Eurasien sowie AfricaChubbTel. +44 (0)20 7173 7793Mobile +44 (0)7342 029853E-Mail: mike.jones@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group Limited, übermittelt durch news aktuell