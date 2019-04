Chubb erweitert Probandenversicherung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt am Main (ots) -Chubb gab heute die Ergänzung ihrer Probandenversicherung inDeutschland bekannt. Das aktualisierte Produkt für klinische Studienschließt ab sofort automatisch eine Unfallversicherung als separatenBaustein mit ein. Der Versicherer wird damit seinem Ansatz gerecht,Unternehmen aus dem Life Science-Bereich ein modernesLeistungsangebot sowie einen umfassenden Service zu bieten.Die Anforderungen an einen adäquaten Versicherungsschutz fürklinische Studien können für Sponsoren schnell zur Herausforderungwerden, da diese von häufigen länderspezifischen Veränderungengeprägt sind. Mit der nun automatisch eingeschlossenenUnfallversicherung bietet Chubb Maklern und Kunden, die in diesemBereich tätig sind, eine optimierte und zeitgemäße Lösung zurAbsicherung ihrer klinischen Studien in Deutschland.Highlights der ergänzten Probandenversicherung sind, unteranderem:- Der Aufenthalt am Studienort ist mitversichert- Begleitpersonen sind, sofern erforderlich, mitversichert- Die Wege zu und von der Studie sind eingeschlossen- Es besteht keine Altersbegrenzung- Es sind keine zusätzlichen Fragen zu beantworten"Unser weiterentwickeltes Produkt zur Absicherung klinischerStudien in Deutschland bietet unseren Maklerpartnern und deren Kundeneine moderne Versicherungslösung, die sie in diesem anspruchsvollenSegment benötigen. Darüber hinaus können wir natürlich auch Studienim In- und Ausland abdecken, und über unser eigenes internationalesNetzwerk entsprechende lokale Lösungen anbieten. Gleichzeitig habenMakler über unser Online-Tool Chubb WORLDcert(TM) die Möglichkeit,die Versicherungspolicen umfassend zu verwalten", erläutert AndreasWania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb inDeutschland.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell