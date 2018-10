Chubb erweitert Online-Angebot mit Cyberlösung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt am Main (ots) -Chubb gab heute die Erweiterung ihrer Online-Produktreihe miteiner neuen Cyberdeckung bekannt. Die Weblösung bietet über eineinnovative Plattformtechnologie ab sofort einen hocheffizientenAngebots- und Policierungsprozess mit zusätzlichen Services undSchnittstellen. Der Versicherer wird damit seinem Ansatz gerecht,kleinen und mittelständischen Unternehmen, Kapitalgesellschaftensowie Stiftungen und Vereinen, einfache und schnelleVersicherungslösungen auch für Cyberrisiken anzubieten.Maklern ermöglicht die neue Cyber-Onlinelösung aus derProduktserie "Chubb Easy Solutions", die eigenen Arbeitsprozesseweiter zu reduzieren. Durch eine technische Risikoanalyse optimiertsich der Quotierungsprozess auf nur zwölf Standardfragen, die mit'Ja' oder 'Nein' beantwortet werden. Bei der Fast Track-Variante kannder User sogar mit nur zwei Fragen den Prozess weiter beschleunigenund muss nur die Antworten hinsichtlich des Erhalts des Fragebogenssowie dessen positive Beantwortung bestätigen.Die Plattform steht den Nutzern nach dem 24/7-Prinzip zurVerfügung und bietet, unter anderem, die Option risikorelevanteDokumente, wie beispielsweise Alt-Policen oder Notfallpläne,hochzuladen. Typische unterjährige Vertragsanpassungen, wieAdressänderungen, Fälligkeitsverlegungen oderDeckungssummenanpassungen, sind innerhalb des Konzeptes ohnezeitliche Verzögerung direkt umsetzbar. Auch der Renewal-Prozess kannonline erfolgen. Zusätzlich wurden die technischen Voraussetzungenfür besondere Bedingungen und abgestimmte Maklerwordingsprogrammiert."Mit dem nächsten Produkt unseres Easy Solutions-Webportals könnenunsere Maklerpartner verstärkt ihre eigenen, oftmals noch rechtzeitintensiven Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Außerdem istunsere Online-Cyberlösung interessant für die Vermarktung bei Kundenaus dem kleineren und mittleren Segment sowie hinsichtlich einesaktiven Cross-Sells verschiedener Deckungen. Insgesamt können wirCyberrisiken derzeit für 83 Prozent aller Branchen in Deutschlandkomplett digital auf der Plattform verarbeiten", erklärt AndreasWania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb inDeutschland.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com|www.chubb.com/deOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell