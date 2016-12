Chubb ernennt Graham Lambourne zum Leiter von Multinational Claims, Overseas General Insurance

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

London (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute bekannt, dass GrahamLambourne, derzeit Global Clients Claims Manager, Europa, zum neuenLeiter von Multinational Claims for Overseas General Insurance[multinationale Schadensfälle bei allgemeinen Auslandsversicherungen]befördert wurde.Graham wird damit für die weitere Entwicklung und Verbesserung dermultinationalen Schadensabwicklung von Chubb verantwortlich sein undeng mit den Kollegen in Nordamerika, Lateinamerika, imasiatisch-pazifischen Raum und in Europa bei der Bereitstellungmarktführender Dienstleistungen an Kunden und deren Makler imumfassenden eigenen Netzwerk Chubbs und seiner Netzwerkpartnerzusammenarbeiten. Zu seinen Aufgaben gehört die Entwicklung neuermultinationaler Berichterstattungsinstrumente, die den weltweitenKunden von Chubb die Vorteile zeitgerechter und genauerSchadensberichte und bessere Datenanalysen für die Kontrolle ihrerRisiken bieten. Des Weiteren wird er die anhaltende Entwicklung vonWorldview fördern, der preisgekrönten, internetbasierten Plattform,auf der Kunden ihre multinationalen Programme in Echtzeit verwaltenkönnen.Graham verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Abwicklungvon Versicherungsansprüchen. Er kam 2015 als Global Clients ClaimsManager, Europa, zu Chubb. Zuvor war er in verschiedenenManagementpositionen für die Schadensabwicklung bei AIG und der XLGroup tätig. In seiner neuen Rolle wird Graham weiterhin in Londonarbeiten und an Simon Priebbenow, Vice President, Claims ServiceDevelopment von Chubb berichten. Seine Ernennung erfolgt mitsofortiger Wirkung. Er folgt Graham Chesman nach, dem Vice President,Multinational Claims, Overseas General, der Ende dieses Jahresausscheidet.Andrew McBride, Executive Vice President Claims, Overseas GeneralInsurance, sagte:"Graham, der seit 2015 bei Chubb ist, hat sich diese Beförderungredlich verdient, denn er hat die für unsere Bemühungen bei derBereitstellung von Dienstleistungen der Weltklasse an unseremultinationalen Kunden erforderlichen Führungseigenschaften undnachweisliches Engagement bewiesen. Seine neue internationaleVerantwortung wird es ihm ermöglichen, seine umfassende Erfahrung ineinem breiteren Umfeld einzusetzen. Ich freue mich schon auf dieZusammenarbeit mit ihm.Ebenso möchte ich Graham Chesman für seine herausragende37-jährige Tätigkeit bei Chubb unsere Anerkennung aussprechen. Wirdanken ihm für seinen Einsatz für das Unternehmen und wünschen ihmalles Gute für die Zukunft."Joe Clabby, Division President, Global Accounts, sagte:"Neben dem umfassenden Netzwerk von Chubb stehen unserepreisgekrönte Technologie in Form unserer Worldview-Plattform undunsere unverwechselbaren Fähigkeiten bei Risk Engineering sowieunsere Verpflichtung zu unübertroffener Schadensbearbeitung imMittelpunkt unseres Angebotes an multinationale Kunden. DaRisikomanager mit stetig komplexer werdenden und grenzübergreifendenHerausforderungen bei Schäden konfrontiert sind, bin ich überzeugt,dass die Erfahrung und die Fähigkeiten Grahams uns dabei unterstützenwerden, sie zu bearbeiten und die sich entwickelnden Anforderungenvorauszusehen."Über ChubbChubb ist das größte börsennotierte Schaden- undUnfallversicherungsunternehmen der Welt. Über seine Niederlassungenin 54 Ländern bietet Chubb gewerbliche und private Sach- undUnfallversicherungen, private Unfall- undKrankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen sowieLebensversicherungen für unterschiedliche Kundengruppen an. AlsUnderwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Managementvon Risiken mit Einsicht und Disziplin. Schadenfälle regulieren wirdabei fair und unverzüglich. Das Unternehmen definiert sich ebenfallsdurch sein umfassendes Produkt- und Serviceangebot, seine breitgefächerte Vertriebskapazität, hohe Finanzkraft und lokalenNiederlassungen auf der ganzen Welt aus. Die Muttergesellschaft ChubbLimited notiert an der New Yorker Börse (NYSE: CB) und gehört zum S&P500 Index. Chubb unterhält Hauptbüros in Zürich, New York, London undan weiteren Standorten und beschäftigt weltweit ca. 31.000Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: chubb.com/ukLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160121/324916LOGOPressekontakt:Nicholas MandalasRegional Communications ManagerEuropaEurasien und AfrikaB +44 (0) 20 7173 7793M 44 (0) 77 7511 7274E nicholas.mandalas@chubb.comOriginal-Content von: Chubb, übermittelt durch news aktuell