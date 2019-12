Chubb ernennt Dirk Wietzke zum neuen Financial Lines Manager der Schweiz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Zurich (ots) - Chubb hat heute die Ernennung von Dirk Wietzke zum neuenFinancial Lines Manager für die Schweiz bekannt gegeben.In dieser Funktion wird Dirk Wietzke für die weitere Entwicklung sowie dasWachstum der Financial Lines und Cyber-Sparten für die Schweiz verantwortlichsein. Dirk Wietzke folgt auf Nathalie Meyer, die zwischenzeitlich das SegmentMiddle Market in der Schweiz leitet.Von seinem Geschäftssitz in Zürich aus, wird Dirk Wietzke an Christian Graber,P&C Manager für die Schweiz, berichten. Die Ernennung erfolgt zum 1. Januar2020.Dirk Wietzke verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche,speziell im Bereich Financial Lines. Seit 2016 war Dirk Wietzke Line ManagerFinancial Lines für Deutschland und Österreich.Der Rechtsanwalt startete seine berufliche Karriere 2001 als Underwriter-Traineebei Chubb. Er war anschliessend Financial Lines Underwriter sowie SeniorUnderwriter für das Commercial und Financial Institutions-Geschäft.Im Jahre 2008 übernahm er die Verantwortung für die Region Nord Financial Linesund in 2011 für den Bereich Financial Lines Commercial für Deutschland undÖsterreich. 2014 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für den BereichFinancial Institutions."Ich freue mich sehr, dass wir die Stelle intern mit Dirk Wietzke besetzenkonnten. Dirk Wietzke ist ein erfahrener Financial Lines-Experte, der mit seinemFachwissen und seiner Kompetenz den Bereich Financial Lines und Cyber weiterentwickeln wird", sagt Florian Eisele, CEO Chubb Schweiz.Pressekontakt:Sandra GoetschmannMarketing & Communications SpecialistChubb Versicherungen (Schweiz) AGBärengasse 32, 8001 ZürichO +41 43 456 7607sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/chKerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com| chubb.com/deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72419/4465641OTS: Chubb European Group SEOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell