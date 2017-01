Chubb ernennt Alf Müller zum Immobilien- und Fachbereichsdirektor für Kontinentaleuropa

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

London (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute die Ernennung von AlfMüller zum Immobilien- und Fachbereichsdirektor für Kontinentaleuropaim Zuge des weiteren Ausbaus seines Kundenangebots in denImmobilien-, Stromerzeugungs- und Bauversicherungsmärkten bekannt.In seiner neuen Rolle wird Herr Müller für den Ausbau und dasgewinnbringende Wachstum von Chubbs Portfolio in jedem dieserGeschäftsbereiche verantwortlich sein, wobei er ein Team vonBereichsmanagern und Versicherern in verschiedenen Ländern Europasleitet. Herr Müller wird seinen Sitz in Paris haben. Seine Ernennungtritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.Alf Müller verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in derVersicherungsbranche, insbesondere in den Bereichen Energie,Immobilien und Bau, und hat davor mehrere Management- undUnderwriting-Positionen in Deutschland, Frankreich und Englandinnegehabt. Vor seinem Eintritt bei Chubb war er bei der Allied WorldAssurance Company Europe tätig, wo er zuletzt die Rolle des SeniorVice President und Global Head of Onshore Construction innehatte undfür den Ausbau des globalen Onshore-Baugeschäfts des Unternehmenszuständig war. Vor seiner Versicherungskarriere war Herr Müller sechsJahre lang als Ingenieur für zerstörungsfreie Prüfverfahren und dieKonstruktion von Atomkraftwerken weltweit bei ABB Reaktor GmbH tätig.Dazu Jeff Moghrabi, Regionalpräsident für Kontinentaleuropa beiChubb:"Die erste neue Ernennung, die wir 2017 bekannt geben, stellt einegroßartige Bereicherung unseres kontinentaleuropäischen Teams dar.Alf Müller verfügt über einen reichen technischen undUnderwriting-Erfahrungsschatz, den er in einer Reihe von maßgeblicheneuropäischen Märkten erworben hat. Er wird eine zentrale Rolle beimweiteren Ausbau unserer Kundenlösungen und -kompetenzen in ganzKontinentaleuropa spielen. Ich begrüße ihn herzlich in unserem Teamund freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."Informationen zu ChubbChubb ist das größte börsennotierte Schaden- undUnfallversicherungsunternehmen der Welt. Über seine Niederlassungenin 54 Ländern bietet Chubb gewerbliche und private Sach- undUnfallversicherungen, private Unfall- undKrankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen sowieLebensversicherungen für unterschiedliche Kundengruppen an. AlsUnderwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Managementvon Risiken mit Einsicht und Disziplin. Schadenfälle regulieren wirdabei fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich außerdemdurch sein umfassendes Produkt- und Serviceangebot, seine breitgefächerte Vertriebskapazität, hohe Finanzkraft und lokalenNiederlassungen auf der ganzen Welt aus. Die Muttergesellschaft ChubbLimited notiert an der New Yorker Börse (NYSE: CB) und gehört zum S&P500 Index. Chubb unterhält Hauptbüros in Zürich, New York, London undan weiteren Standorten und beschäftigt weltweit ca. 31.000Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: chubb.com/ukLogo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160121/324916LOGOPressekontakt:Nicholas MandalasRegional Communications ManagerEuropaEurasien und AfrikaTelefon: +44 (0) 20 7173 7793Mobil: 44 (0) 77 7511 7274E-Mail: nicholas.mandalas@chubb.comOriginal-Content von: Chubb, übermittelt durch news aktuell