Chubb befördert Steve Parry zum Direktor Schadenservice für Europa, Asien & Afrika

London (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute die Beförderung vonSteve Parry zum Direktor Schadenservice für Europa, Asien & Afrikabekannt. Derzeit hält er die Position als Direktor Schadenservice fürdas Vereinigte Königreich und Irland für Abläufe und Integrationeninne.In seiner neuen Position übernimmt Steve die allgemeineVerantwortung für die Strategie und Umsetzung derSchadenfallbearbeitung in den genannten Regionen. Er kann 30 JahreErfahrung in der Versicherungsbranche vorweisen, wobei er die letztenzehn Jahre Positionen bei Chubb mit zunehmender Verantwortunginnehielt. Bevor er seine aktuelle Position im Januar 2016 übernahm,diente er von 2012 bis 2016 in einer führenden Rolle derSchadenbearbeitung für Großbritannien und Irland. Seine Tätigkeit beiChubb nahm er im Jahre 2006 in einer ebenfalls führenden Rolle beider Schadenbearbeitung von Sachversicherungen, Energieversicherungenund technischen Versicherungen für Europa auf. Davor war er indiversen Positionen für das Schadenmanagement der AIG Europe tätig.Steve wird weiterhin von London aus arbeiten. Berichte wird er zumeinen Jalil Rehman erstatten, Chief Business Operations Officer undExecutive Vice President Europe, und zum anderen in Matrix-HierarchieAndrew McBride, Executive Vice President of Claims for OverseasGeneral Insurance.Steve übernimmt die Position von Peter Murray, der sich diesesJahr nach 40 erfolgreichen Dienstjahren in der Versicherungsbranchein den Ruhestand verabschieden wird. Peter arbeitet seit 1999 beiChubb. Zunächst war er als Direktor Schadenservice für ACE GlobalMarkets zuständig und wurde 2001 zu seiner aktuellen Stellebefördert. Davor war er 22 Jahre in der Schadenabteilung von Lloydstätig, wo er mehrere Positionen im technischen Bereich und imManagement innehielt. Während seiner Zeit bei Chubb und Lloydsspielte Peter eine aktive Rolle in diversen Marktausschüssen vonLloyd und bei Reforminitiativen in London.Peter wird in den kommenden Monaten eng mit Steve und Andrewzusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen.Steves Ernennung muss noch intern abgesegnet werden.Andrew Kendrick, Regional President für Europa bei Chubb, sagtedazu:"Sein breiter und tiefgründiger Erfahrungsschatz und seinebewährten Führungskompetenzen bei der Schadensfallbearbeitung aufunseren großen europäischen Märkten machen Steve zur perfekten Wahlfür diese wichtige Position, damit wir weiterhin eine marktführendeSchadensfallbearbeitung erzielen und die zukünftigen Bedürfnisseunserer Kunden und Partner unterstützen können.""In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Peter einvertrauensvoller, zuverlässiger und kluger Partner für mich, unserenVorstand, unser Führungsteam und die gesamte Firma. Ich entlasse ihnmit meinem ausdrücklichen Dank für seinen herausragenden Beitrag fürunsere Organisation und den besten Wünschen für den Ruhestand."Andrew McBride, Executive Vice President of Claims, OverseasGeneral Insurance bei Chubb, erklärt:"Steve hat beeindruckende Fach- und Marktkenntnisse und einstarkes Streben nach einer außergewöhnlich guten und marktführendenSchadenfallbearbeitung. Ich freue mich schon darauf, mit ihm inseiner neuen Position zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich bei dieserGelegenheit auch bei Peter für seinen herausragenden Beitragbedanken, den er nicht nur für Chubb, sondern auch für dieVersicherungsbranche im weiteren Sinne geleistet hat. Er hat mitseinen geschätzten Führungsqualitäten über viele Jahre hinweg beizahlreichen großen Schadensfällen geholfen und Marktveränderungenherbeigeführt."Über ChubbChubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt.Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb einem vielfältigenKundenkreis gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen,private Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen undLebensversicherungen. Chubb bewertet, übernimmt und verwaltet Risikenmit Wissen und Disziplin. Schadenfälle werden fair und schnellreguliert. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertesProdukt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eineaußerordentliche Finanzstärke und weltweite Niederlassungen aus. DasMutterunternehmen Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert(NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügtüber Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderenStandorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. NähereInformationen finden Sie unter chubb.com/uk.Foto: http://mma.prnewswire.com/media/464196/Chubb_Steve_Parry.jpgLogo: http://mma.prnewswire.com/media/324916/Chubb_Logo.jpgPressekontakt:Nicholas MandalasRegional Communications Manager für EuropaAsien und AfrikaFestnetz: +44 (0) 20 7173 7793Handy: +44 (0) 77 7511 7274E-Mail: nicholas.mandalas@chubb.comOriginal-Content von: Chubb, übermittelt durch news aktuell