Chubb-Umfrage ergibt, dass sich HNWI unterversichert fühlen und herausragenden Service wünschen

London (ots/PRNewswire) - Mehr als die Hälfte (54 %) der HNWIs(High-Net-Worth-Individuals) befürchten, dass sie unterversichertsind, wobei viele das Gefühl haben, sie würden für Versicherungenzahlen, die nicht auf ihre Ansprüche zugeschnitten sind. Dies zeigteeine neue Umfrage, deren Ergebnisse heute von Chubb veröffentlichtwurden.Trotz dieser Zahlen ergab die Umfrage bei 500 HNWIs inGroßbritannien, Irland und Frankreich auch, dass sich nur 3 von 10(30 %) Umfrageteilnehmern wirklich Versicherer oder Vermittlersuchen, die sich bei Versicherungen für HNWIs auskennen, und dassweniger als ein Fünftel (19 %) der Umfrageteilnehmer tatsächlichVersicherungen bei einem spezialisierten Vermittler abschließt.Die Ergebnisse lassen vermuten, dass HNWIs einen erstklassigenService von ihren Versicherungsanbietern wünschen. In diesemZusammenhang wurden drei Grundpfeiler für einen hochwertigen Serviceermittelt:- Herausragender Kundendienst: In Bezug auf den Kundendienst legtenUmfrageteilnehmer einen besonders hohen Wert auf einen engenKontakt zum Ansprechpartner (63 %), eine hohe Reaktionsfähigkeitder Versicherung (63 %) und die Bereitschaft der Versicherer undVermittler zu vermehrten Anstrengungen (53 %).- Hohes Fachwissen: HNWIs suchen nach Versicherungen, die ihrenextravaganten Lebensstil und ihre ungewöhnlichen Besitztümerabdecken. Vielen Umfrageteilnehmern waren Gutachten- undWertschätzungsdienste für Luxusgüter (58 %), ein gutes Verständnisdes HNWI-Erlebnisses (52 %) und Fachwissen zu wertvollenSammlerstücken (51 %) besonders wichtig.- Erstklassige Schadensbearbeitung: Eine faire, fachmännische undreibungslose Schadensbearbeitung ist für HNWIs ein wichtigesKriterium bei der Versicherungssuche. Sechs von zehn (59 %)Umfrageteilnehmern wenden sich zielgerichtet an einen Anbieter, dereinen guten Ruf in puncto Schadensbearbeitung hat.Umfrageteilnehmer stellen Versicherer und Vermittler größtenteilsin einem guten Licht dar. Knapp sieben von zehn Umfrageteilnehmern(68 %) vertrauen ihrem Versicherungsanbieter und dem Fachwissen desVermittlers. Gleichzeitig erwarten HNWIs, dass ihre Anbieterverstärkt auf eine kanalübergreifende Kommunikation setzen, die sichvorrangig auf die Kanäle Internet (42 %), Telefon (40 %) undMobilgeräte (34 %) konzentriert.Jeremy Miles, Senior Vice President, Personal Risk Services fürChubb in Europa, erklärte hierzu:"Die Ergebnisse unserer Umfrage untermauern, dass sowohl vonVermittlern als auch von Versicherern ein noch stärkeresService-Angebot für Privatkunden erwartet wird. Wenn sich HNWIs nichtrundum sicher fühlen, werden sich andere in der Branche finden, diegern diese Aufgabe übernehmen.""Für Chubb ist der herausragende Service ein Hauptpfeiler desHNWI-Angebots. Von der Gutachtenerstellung einer wertvollen Sammlungüber unsere Policen, die alles abdecken, was nicht ausdrücklichausgeschlossen ist, bis hin zur Sachbearbeitung von kompliziertenSchadensfällen werden wir weiterhin unseren Service verbessern, derErwartungen übertrifft."Der komplette Bericht ist auf folgender Seite einsehbar: https://www2.chubb.com/uk-en/_assets/hnw-assets/hnw-research--service-report_mar17.pdfÜber ChubbChubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt.Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb einem vielfältigenKundenkreis gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen,private Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen undLebensversicherungen. Chubb bewertet, übernimmt und verwaltet Risikenmit Wissen und Disziplin. Schadenfälle werden fair und schnellreguliert. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertesProdukt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eineaußerordentliche Finanzstärke und weltweite Niederlassungen aus. DasMutterunternehmen Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert(NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügtüber Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderenStandorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. NähereInformationen unter chubb.com/uk.Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160121/324916LOGOPressekontakt:Nicholas MandalasRegional Communications Manager für EuropaAsien und AfrikaFestnetz: +44 (0) 20 7173 7793Handy: 44 (0) 77 7511 7274E-Mail: nicholas.mandalas@chubb.comOriginal-Content von: Chubb, übermittelt durch news aktuell