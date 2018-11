Chubb Schweiz ernennt Lionel Balleys zum Regional Sales Manager für die Romandie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Zurich (ots) -Chubb Schweiz kündigt heute die Ernennung von Lionel Balleys zumRegional Sales Manager für die Romandie an.Lionel übernimmt diese Rolle von Sandrine Conti, die als BusinessDevelopment Executive (Affinity) für das Vereinigte Königreich undIrland in London eine neue Herausforderung annimmt.In seiner Funktion leitet Lionel sämtliche bereichsübergreifendenVerkaufs- und Vertriebstätigkeiten in der Westschweiz. Dabeirapportiert er direkt Florian Eisele, Country President ChubbSchweiz.Lionel Balleys verfügt über einen 25-jährigen Erfahrungsschatz inder Versicherungsbranche und war bereits von 2005 bis 2013 bei Chubbtätig. Zuletzt amtete er als Sales & Key Account Manager für einenSchweizer Transport- und Spezialversicherungsträger, dessen Geschäfthauptsächlich in der französischsprachigen Schweiz angesiedelt ist.Country President Chubb Schweiz Florian Eisele erklärt: «Ich freuemich sehr, dass Lionel zu Chubb zurückkehrt. Dank seinestiefgreifenden Versicherungs-Knowhows und seiner umfangreichenMarktkenntnisse und Beziehungen wird Lionel bei der Umsetzung unsererStrategie, unsere Präsenz auf dem Westschweizer Markt markant zuverstärken, eine wichtige Rolle spielen.»Pressekontakt:Sandra GoetschmannMarketing & Communications SpecialistChubb Insurance (Switzerland) LimitedBärengasse 32, 8001 Zurich, SwitzerlandO +41 43 456 76 07E sandra.goetschmann@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell