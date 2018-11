Chubb Easy Solutions - Versicherungen 24/7

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Zürich (ots) - Chubb gab heute die Modernisierung ihresOnline-Angebots zur Absicherung von Organhaftungsrisiken (D&O) fürdie Schweiz bekannt.Die neue Plattformtechnologie bietet ab sofort einen nocheffizienteren Angebots- und Vertragserstellung. Der Versicherer wirddamit seinem Ansatz gerecht, kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)sowie Stiftungen und Vereinen, einfache und schnelleVersicherungslösungen zu bieten.Die neue D&O-Onlinelösung "Chubb Easy Solutions" ermöglichtBrokern, die eigenen Arbeitsprozesse weiter zu reduzieren. In wenigenSchritten erhält der Broker die Offerte, welche jederzeit modifiziertwerden kann. Der Onlineabschluss und die Vertragserstellung sind nureinen weiteren Klick entfernt.Neben der Möglichkeit risikorelevante Dokumente hochzuladen, stehtdie Plattform den Nutzern nach dem Prinzip 24/7 zur Verfügung. DerBroker erhält eine Übersicht über alle bestehenden Verträge und kannden Erneuerungsprozess online durchführen."Mit der Weiterentwicklung unseres webbasierten D&O-Produktesbieten wir nicht nur die Möglichkeit zeitintensive Arbeitsabläufe zustraffen, sondern auch eine moderne Lösung für Kunden im KMU-Segment.Dabei können wir viele Branchen in der Schweiz komplett digital aufder Plattform verarbeiten," erläutert Florian Eisele, CountryPresident der Chubb in der Schweiz.Pressekontakt:Sandra GoetschmannMarketing & Communications SpecialistChubb Insurance (Switzerland) LimitedBärengasse 32, 8001 Zurich, SwitzerlandO +41 43 456 76 07E sandra.goetschmann@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell