ChubbWas sagt man dazu, ?

An der Heimatbörse New York notiert Chubb per 26.06.2020, 22:58 Uhr bei 128.56 USD. Chubb zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Wie Chubb derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Chubb-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Chubb-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Chubb aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 151,56 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,89 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (128,56 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Chubb somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,75 liegt Chubb unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 42,16 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Chubb liegt mit einer Dividendenrendite von 2,47 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Versicherung"-Branche hat einen Wert von 3,13, wodurch sich eine Differenz von -0,65 Prozent zur Chubb-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.