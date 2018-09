Chrysanthemen mit Fairtrade-Siegel

Köln (ots) - Zertifizierte Schnittblumen gibt es exklusiv nur beiREWEREWE baut das Fairtrade-Sortiment weiter aus: Von heute an habendie bundesweit mehr als 3.000 REWE-Supermärkte Chrysanthemen imAngebot, die das bekannte und anerkannte Produktsiegel für FairenHandel tragen. Die Schnittblumen werden in Kenia auf derFairtrade-Blumenfarm Penta angebaut. Es sind die einzigen dieser Art,die unter dem international gültigen und konsistentenFairtrade-Standard produziert werden. Die Einhaltung der Standardswird unabhängig kontrolliert.Die Fairtrade-Blumenfarm Penta zeichnet sich durch vielfältigeMaßnahmen aus, die die Arbeits- und Lebenssituation vor Ortverbessern helfen. So wurde von ihr beispielsweise eine Brücke übereinen Fluss finanziert, sodass die Arbeiter eine Stunde wenigerWegstrecke haben. Die gesamte Energie für die Farm wird mittlerweileüber Solarzellen produziert. Diese sind auf dem Dach derProduktionshalle installiert. Außerdem geht ein Teil der Einnahmenaus den Fairtrade-Produkten in die Bildungsförderung der Mitarbeiterund ihrer Kinder.REWE führt seit 1993 fair gehandelte Produkte im Sortiment undzählt somit zu den Fairtrade-Pionieren der ersten Stunde. Damalsstartete das Unternehmen mit fair gehandeltem Kaffee. Es folgten Tee,Schokolade, Süßwaren und Reis. 2007 hat REWE ebenfalls als ersterLebensmitteleinzelhändler in Deutschland faire Schnittrosen in denMarkt eingeführt, 2016 dann Fairtrade-Weihnachtssterne.Kontinuierlich baut REWE auch das Sortiment der Eigenmarken-Produktemit Fairtrade-Zutaten aus. So wird beispielsweise noch in diesem Jahrdas komplette Eigenmarken-Schokoladensortiment auf dasFairtrade-Kakaoprogramm umgestellt. Demnächst wird es auchFairtrade-Säfte geben. Zudem tragen vor allem die Produkte von "REWEBio" vermehrt das Fairtrade-Siegel. 2014 wurde die REWE Group vonTransFair für ihr langjähriges, verlässliches und innovativesEngagement mit den Fairtrade Award ausgezeichnet. Ein Bund derFairtrade-Chrysanthemen ist für 3,79 EUR (UVP) in den REWE-Märktenerhältlich.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen und Bildwünsche:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell