Chrono24 zeigt die bei Käufern beliebtesten Uhren zur Weihnachtszeit (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Eine luxuriöse Armbanduhr ist ein emotionaleswie funktionales Geschenk. Doch welche Uhr ist die richtige? Chrono24, derführende Marktplatz für Luxusuhren, hat seine weltweiten Verkäufe analysiert undgibt Empfehlungen für Uhren, die zur Weihnachtszeit einen signifikanten Anstiegder Verkäufe gegenüber der Sommerzeit verbuchen konnten. Mit den folgenden Uhrenals Weihnachtsgeschenk für die Liebste oder den Liebsten liegt man alsogoldrichtig.Kategorie bis 1.000 EuroDer japanische Uhrengigant Seiko bietet mit der Serie Seiko 5 Sports Sportuhrenmit automatischen Uhrwerken, die sich durch ihre Robustheit auszeichnen. Mitwasserdichtem Gehäuse bis 100 Meter Wassertiefe, sportlichen Stahlbändern undkratzfesten Gläsern bieten die Modelle in dieser Preiskategorie einhervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In verschiedenen Ausführungen alsTaucher- oder Fliegeruhr sind Modelle der Serie 5 Sports bei Chrono24 bereits abetwa 200 Euro zu finden.Maurice Lacroix hat mit dem Modell Eliros eine elegante Dreizeigeruhr imProgramm. Als Dresswatch mit Lederband oder geflochtenem Stahlband macht sie fürDamen mit 30 Millimeter Durchmesser aber auch für Herren in 40 MillimeterGehäusegröße eine gute Figur am Arm. Das Zifferblatt mit Sonnenschliff undrömischen Ziffern besticht mit zeitlosem Stil. Die Eliros ist in verschiedenenAusführungen bei Chrono24 bereits ab ca. 300 Euro erhältlich.Die Max Bill der deutschen Marke Junghans ist eine der bekanntesten Armbanduhrenim Bauhausstil. Ihr minimalistisches Design gepaart mit der perfektenAblesbarkeit machen sie zum beliebten Klassiker am Handgelenk. Ursprünglich vonBauhausstudent Max Bill Anfang der 1950er Jahre als Küchenuhr entworfen,erkannte Junghans das Potential der Uhr und lancierte Anfang der 1960er Jahredie erste Max Bill Armbanduhr. Heute hat der Hersteller aus dem Schwarzwald eineVielfalt an Varianten des Modells für Damen und Herren im Programm. Max BillUhren sind bei Chrono24 bereits ab etwa 350 Euro verfügbar.Kategorie 1.000 bis 3.000 EuroSeit 2005 hat der Schweizer Hersteller Longines seine Master Collection imProgramm. Die sportlich-eleganten Uhren passen zu fast jeder Gelegenheit undsind ausschließlich mit Automatik- oder Handaufzugswerken ausgestattet. DieMaster Collection ist eine Hommage an die Erfolge des Herstellers - nebenreduzierten Versionen mit Datum und Uhrzeit bietet Longines deshalb in dieserSerie auch Versionen mit Chronographen- und Mondphasen-Funktion und sogarzweiter Zeitzone. Uhren der Master Collection findet man bereits ab circa 1.000Euro im großen Angebot von Chrono24.Der Erfolg der Manufaktur Nomos aus der legendären Uhrenstadt Glashütte inDeutschland fußt in großem Maße auf dem Modell Tangente. 1992 als erste Uhr desHerstellers präsentiert, bietet die Tangente eine überaus geradlinigeFormensprache ohne Schnörkel - jede Form folgt hier der Funktion. Gerade deshalbwird die Tangente auch gerne als Bauhaus Uhr bezeichnet und wurde seit 1992 mitzahleichen Preisen gewürdigt. Mittlerweile ist sie in verschiedenen Größen fürDamen und Herren erhältlich. Den Klassiker in 35 Millimeter Größe findet man mitHandaufzugswerk bei Chrono24 bereits ab etwa 1.000 Euro. Der Navitimer vonBreitling ist eine Ikone unter den Uhrenmodellen. Die Fliegeruhr mit dersignifikanten Rechenschieberlünette wurde bereits 1951 lanciert. Indem dieLünette über die innenliegenden Skalen gedreht wird, lassen sich mathematischeFunktionen berechnen. Piloten können so, beim Ausfall des Bordcomputers, zumBeispiel Geschwindigkeit, Treibstoffverbrauch, Steig- und Sinkflugraten sowieEinheiten umrechnen. Modelle des legendären Fliegerchronographen warten beiChrono24 schon ab 2.500 Euro auf ihren neuen Piloten.Kategorie 3.000 bis 5.000 EuroDie Rolex Tochter Tudor hat sich auf Sportmodelle im Retro-Look spezialisiert.Grundlage für die erfolgreiche Renaissance von Tudor ist die Taucheruhr BlackBay, die 2012 präsentiert wurde. Die Black Bay bedient sich bei Merkmalen derreichhaltigen Geschichte der Genfer Manufaktur. Signifikante Gestaltungsmerkmalewie die Snowflake Zeiger treffen hier auf zeitgemäße Technik: Die Black Bay istbis zu 200 Meter wasserdicht und besitzt ein Chronometer-zertifiziertesManufakturwerk. Mittlerweile gibt es verschiedene Modelle der Linie für Herrenund Damen in Größen ab 32 Millimeter. Die klassische Taucheruhr im 41 MillimeterGehäuse und mit Bordeaux-roter Lünette finden Taucher und Nichttaucher beiChrono24 bereits ab etwa 3.000 Euro.Die Breitling Superocean Heritage ist eine Hommage an die erste Taucheruhr desLuxusuhrenherstellers aus dem Jahr 1957. Zum 50. Jubiläum 2007 veröffentlicht,ist die Superocean Heritage jedoch kein einfacher Nachbau des Originals, sonderneine zeitlose Neuinterpretation. Obwohl die Uhr bis 200 Meter wasserdicht istund die funktionale Lünette zur Ermittlung der Tauchzeit trägt, vermittelt dieUhr eine klassische Eleganz, die sowohl am Strand als auch beim Business Meetingeine gute Figur macht. Die Taucheruhr ist bei Chrono24 in verschiedenenVersionen bereits ab 3.000 Euro zu finden.Das Ziel bei der Konstruktion des ersten El Primero Chronographen von Zenith wares, den besten Chronographen der Welt zu bauen - nicht mehr und nicht weniger.Das Lastenheft beinhaltete damals große Herausforderungen, unter anderem solltedie Primero das erste Chronographenwerk mit Automatikaufzug beinhalten, derStoppmechanismus sollte darüber hinaus vollständig und ohne Zusatzmodule in dasWerk integriert sein. 1969 feierte die El Primero erfolgreiche Premiere und hatseitdem die Geschichte der Armband Chronographen nachhaltig geprägt. Neben deranspruchsvollen Technik bietet die Uhr auch ein immer noch sehr gefälligesÄußeres im Sportuhren-Design der 1970er Jahre. Die genannten Uhren und weitere als Inspiration für Weihnachtsgeschenke finden
sich hier: https://www.chrono24.de/watches/uhren-als-geschenk--157.htm
Neben den beschriebenen Modellen bietet der größte globale Marktplatz für
Luxusuhren, Chrono24, eine Auswahl von über 400.000 neuen, gebrauchten und
Vintage-Uhren. Über den kostenlosen Treuhandservice "Trusted Checkout" lassen
sich Traumuhren weltweit sicher über Landes- und Währungsgrenzen hinaus handeln
- auch außerhalb der Weihnachtszeit.
Über Chrono24 GmbH:
Chrono24 - The World's Watch Market ist der weltweit führende Online-Marktplatz
für Luxusuhren. Mit über 400.000 verfügbaren Uhren von mehr als 3.000 Händlern
aus über 100 Ländern und rund 20.000 Privatverkäufern erreicht das Portal ca. 7
Millionen Unique Visitor monatlich (Stand Januar 2019). 2018 erwirtschaftete
Chrono24 ein Transaktionsvolumen von 1,3 Milliarden Euro. Das größte globale
Angebot von neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren verbindet Chrono24 mit einem
umfangreichen Service-Portfolio, das Käufer und Verkäufer ihre Transaktionen in
vertrauensvoller Umgebung abwickeln lässt. Der weltweite Support unterstützt
dabei per Mail oder Telefon in 15 verschiedenen Sprachen. Chrono24 wurde 2003
gegründet und beschäftigt über 250 Mitarbeiter in Büros in Karlsruhe, Berlin,
New York und Hongkong.