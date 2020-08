Chronischer Tinnitus: So blenden Sie die Ohrgeräusche aus / Patienten können lernen, dem Dauerton im Ohr weniger Aufmerksamkeit zu schenken

Baierbrunn (ots) - Wer sich über anhaltendes Piepen, Rauschen oder Summen im Ohr ständig ärgert, gerät in einen Teufelskreis, der die Töne im Ohr noch verstärkt. Doch selbst wenn bei permanenten Ohrgeräuschen keine Aussicht auf Heilung besteht, "kann man lernen, einen chronischen Tinnitus auszublenden", erklärt Dr. Frank Matthias Rudolph, Facharzt für Psychosomatische Medizin aus Boppard und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga, im Apotheken-Magazin "Senioren Ratgeber".Schlafstörungen können Ohrgeräusche verstärkenVon einem chronischen Tinnitus sprechen Mediziner, wenn die Ohrgeräusche länger als drei Monate bestehen. Wie aber lässt sich erlernen, die lästigen, dauerpräsenten Geräusche auszublenden? Eine andere innere Haltung ist wichtig. Denn jeder Ton, jedes Geräusch löst in uns Gefühle aus - schöne wie unangenehme. Weil unser Gehör an das Alarmsystem des Körpers gekoppelt ist, stellen wir uns bei lauten, unbekannten Klängen auf Gefahr ein. Lärm stresst - und Ängste, aber auch Schlafstörungen und Depressionen können die gefühlte Lautstärke erhöhen und die Qual verstärken.Daueralarmierungskette im Kopf unterbrechenIn spezialisierten Kliniken lernen Patienten, den Fokus ihrer Aufmerksamkeit zu verändern - sie trainieren, die störenden Ohrgeräusche wegzufiltern. "Wie mit einer Taschenlampe lenken sie ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge - weg von den Ohrgeräuschen", beschreibt Dr. Rudolph die Bewältigungstherapie. Dazu gehört auch, ein Hörgerät individuell anzupassen sowie sich zu entspannen, etwa mit Qi-gong, Walking oder in einem Malkurs. "Es kommt darauf an, den Stresshormon-Pegel zu senken und jene Daueralarmierungskette im Kopf zu unterbrechen, die den Teufelskreis in Gang hält", sagt der Tinnitus-Experte.Tipp für Betroffene: Die Deutsche Tinnitus-Liga nennt Selbsthilfegruppen an unterschiedlichen Standorten - Kontakt über http://www.tinnitus-liga.de .Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.senioren-ratgeber.de/promi-interview .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52678/4685299OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell