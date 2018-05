Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: jeder fünfte Betroffene unter 20 Jahren (FOTO)

München (ots) -- Lebenslange Beschwerden und starke Einschränkungen- Behandlung lindert Symptome - heilbar sind CED jedoch nicht- 19. Mai: Welt-CED Tag lenkt Aufmerksamkeit auf chronischentzündliche DarmerkrankungenJeder fünfte Patient mit einer chronisch-entzündlichenDarmerkrankung (CED) ist unter 20 Jahren.(1) Die meistenNeuerkrankungen werden im Alter zwischen 16 und 35 Jahrendiagnostiziert.(2) Somit erkranken die meisten Patienten bereits injungen Jahren an CED und leiden während ihres gesamten Lebens an denSymptomen. Heilbar ist die Erkrankung nicht. Zum Welt-CED Tag am 19.Mai finden weltweit Aktivitäten statt, um Aufmerksamkeit aufchronisch entzündliche Darmerkrankungen zu lenken.Mögliche Ursachen: Umweltfaktoren und genetische VeranlagungÜber 300.000 Menschen leiden in Deutschland an chronischentzündlichen Darmerkrankungen.(1) Schätzungen gehen von einerweitaus höheren Zahl aus.(3) In den vergangenen zehn Jahren hat diePrävalenz zugenommen, die Erkrankungszahlen steigen.(1) Als'Zivilisationskrankheit' stufen Experten die Erkrankung ein. Auchwenn die Ursachen der CED nicht bekannt sind, so sind sich dieExperten einig, dass es zu einem Zusammenwirken mehrererunterschiedlicher Faktoren kommt: Diskutiert wird, dass einegenetische Veranlagung mit verschiedenen Umweltfaktoren zum Ausbruchder CED führen. Zudem wird eine Barrierestörung der Darmwand als eineder wesentlichen Ursachen bei der Entstehung der CED gesehen.(2) Diesführt dazu, dass Darmbakterien in die Darmschleimhaut eindringenkönnen. Das darmeigene Immunsystem kann die Bakterien nurunzureichend bekämpfen und löst im Magen-Darm-TraktEntzündungsreaktionen aus.Systemerkrankung: Massive Auswirkungen auf den gesamten KörpermöglichMorbus Crohn und Colitis Ulcerosa sind die häufigsten chronischentzündlichen Darmerkrankungen.(4) Die beiden Krankheitenunterscheiden sich darin, welche Bereiche im Magen-Darm-Trakt von denEntzündungen betroffen sind. Beide sind fortschreitende Entzündungen,die in Schüben auftreten und zu massiven Beschwerden bei denBetroffenen führen. Die Krankheit beschränkt sich jedoch nicht aufden Magen-Darm-Trakt, sondern kann Auswirkungen auf den gesamtenKörper haben und die Lebensqualität der Patienten massivbeeinträchtigen. Starke, krampfartige Bauschmerzen, chronischeDurchfälle, Gewichtsabnahme können Folgen der CED sein. Hinzu könnenBegleiterkrankungen wie arthritische Gelenke, Augenentzündungen undSchuppenflechte kommen. Die Symptome und ihr Ausmaß variieren starkvon Patient zu Patient. "Viele Patienten leiden bereits seit ihrerKindheit oder Jugend an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen undsind ein Leben lang auf eine medikamentöse Behandlung angewiesen",sagt Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Ziel derMedikation ist es, die fehlgeleitete körpereigene Immunabwehr zuschwächen, die die Entzündungen auslösen. Je nach Symptomen undSchwergrad gibt es ein breites Angebot von Behandlungsmöglichkeiten,um die Patienten individuell zu versorgen und ihre Lebensqualität zuverbessern." Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie,Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und beiEntzündungserkrankungen eingesetzt. Wir verfügen über einevielfältige Pipeline und werden bald Biosimilars mit in unserPortfolio aufnehmen. www.amgen.deReferenzen1. Baumgart, D C Deutsches Arzteblatt Int 2009; 106(8): 123-33;https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=63511,letzter Zugriff: Mai 20182. http://dasgastroenterologieportal.de/Statistiken_CED.html,letzter Zugriff: Mai 20183. Andreas Stallmach A et al. BARMER GEK Gesundheitswesen aktuell2012: 286-309; http://ots.de/7okxxJ, letzter Zugriff: Mai20184. Hoffmann JC et al. Z Gastroenterol 2008; 46:1094-146;http://ots.de/vH9oXy, letzter Zugriff: Mai 2018 Dies gilt auch fürAussagen über Ertragsprognosen, Betriebsergebnismargen,Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andereFinanzkennzahlen, erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche,politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse oder Praktiken,Verhaltensmuster von Kunden und Verschreibern,Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse sowie andere ähnlichePrognosen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken undUnwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten undin den von Amgen eingereichten Security and ExchangeCommission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unserjüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgendePeriodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofernnichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zumvermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokumententhaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neueInformationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund andererGründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommenwerden und tatsächliche Ergebnisse können von den erwartetenabweichen. Unsere Ergebnisse werden dadurch beeinflusst, wieerfolgreich wir neue und bestehende Produkte im In- und Auslandvermarkten. Sie hängen von klinischen und regulatorischenEntwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, vonder Umsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vomWettbewerb mit anderen Produkten (einschließlich Biosimilars), vonProblemen oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produktesowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüber hinaus wird derVertrieb unserer Produkte vom Preisdruck, der Wahrnehmung in derPolitik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien derprivaten und gesetzlichen Krankenkassen sowie Behörden und ManagedCare Provider beeinflusst und kann zudem von Entwicklungen beigesetzlichen Bestimmungen, klinischen Studien und Richtlinien sowienationalen und internationalen Trends zur Eindämmung von Kosten imGesundheitswesen beeinflusst werden. Überdies unterliegen unsereForschungs- und Testarbeit, unsere Preisbildung, unser Marketing undandere Tätigkeiten einer starken Regulierung durch in- undausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könntennach der Markteinführung unserer Produkte Sicherheits- oderHerstellungsprobleme oder Nebenwirkungen feststellen. UnserUnternehmen könnte von behördlichen Untersuchungen,Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagen betroffen sein.Darüber hinaus könnte unser Unternehmen von neuen Steuergesetzenbetroffen sein, die zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten führen. Fürden Fall, dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit denUS-Regierungsbehörden geschlossenen Vereinbarung zurUnternehmensintegrität nicht nachkommen, drohen beträchtlicheSanktionen. Außerdem könnte der Schutz der für unsere Produkte undunsere Technologie angemeldeten und erteilten Patente von unserenMitbewerbern angegriffen, außer Kraft gesetzt oder unterlaufenwerden. Zudem könnten wir in aktuellen oder zukünftigenRechtsstreitigkeiten unterliegen. Wir führen einen Großteil unsererkommerziellen Fertigung in wenigen Schlüsselbetrieben durch und sinddarüber hinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise vonDritten abhängig. Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmteraktueller Produkte und die Entwicklung von Produktkandidatenbeschränken. Zudem stehen wir bei vielen der von uns vermarktetenProdukte sowie in Bezug auf die Entdeckung und Entwicklung neuerProdukte in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Die Entdeckung oderIdentifizierung neuer Produktkandidaten kann nicht garantiert werden,und der Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert. Daherkann nicht dafür garantiert werden, dass ein bestimmterProduktkandidat erfolgreich sein und vermarktet werden wird. DesWeiteren werden manche Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten fürunsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. DieEntdeckung signifikanter Probleme mit einem Produkt, das einemunserer Produkte ähnelt, kann auf eine gesamte Produktklassezurückfallen und den Vertrieb der betreffenden Produkte, unserUnternehmen und unser Betriebsergebnis stark beeinträchtigen. DieAkquisition anderer Unternehmen oder Produkte unsererseits sowieunsere Anstrengungen zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe kannfehlschlagen. Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigenKonditionen am Kapital- und Kreditmarkt aufzunehmen oder überhauptGeld aufzunehmen. Wir sind immer stärker von IT-Systemen,Infrastruktur und Datensicherheit abhängig. Unser Aktienkurs schwanktund kann von unterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden.Unser Geschäftserfolg kann die Zustimmung unseres Verwaltungsratszur Ausschüttung einer Dividende sowie unsere Fähigkeit zur Zahlungeiner Dividende oder zum Rückkauf unserer Stammaktien beschränken.Die wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Medianotebesprochen sind, und die in Verbindung zu unseren sich in derklinischen Prüfung befindlichen Produktkandidaten stehen sindvorläufig und investigativ. 