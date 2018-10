Chronisch Kranke: Vorsicht bei Erkältungsmitteln (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Herz-Kreislauf-Patienten sollten sich vor der Einnahme vonrezeptfreien Erkältungsmitteln in der Apotheke beraten lassen, umWechselwirkungen mit ihren Dauermedikamenten zu vermeiden. Bedenklichkann zum Beispiel der Mix mit dem Schmerzmittel Ibuprofen sein, wiedas Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. VieleHerz-Kreislauf-Patienten erhalten Acetylsalicylsäure in niedrigerDosis. Das soll verhindern, dass sich die Blutplättchen zu einemPfropf zusammenballen und einen Herzinfarkt oder Schlaganfallverursachen. Ibuprofen kann den plättchenhemmenden Effekt aufheben.Zudem mindern Schmerz- und Entzündungshemmer wie Ibuprofen dieWirkung mancher Blutdrucksenker.Blutdruck- und Herzpatienten sollten außerdem Kombipräparate gegenErkältungsbeschwerden meiden. Sie enthalten oft schmerz- undfiebersenkendes ASS oder Ibuprofen und einen gefäßverengenden Stoffwie Pseudoephedrin oder Phenylephrin, um die Nase freizumachen. Daherkönnen sie den Blutdruck in die Höhe treiben. Gegen Schnupfen sindabschwellende Nasensprays besser geeignet. Das Spray sollte abernicht öfter als drei Mal am Tag und nicht länger als sieben Tageverwendet werden, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden Im aktuellen"Senioren Ratgeber" erfahren Leser, bei welchen weiteren chronischenKrankheiten Husten- und Erkältungsmittel problematisch sein können -und welche Alternativen es gibt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell