Chronik der Gewaltverbrechen an Kindern in Deutschland / Hörbuch kann helfen Kinder zu schützen... (FOTO)

Euskirchen (ots) -Peggy, Jenisa, Janina und jetzt Jaden - wenn KinderGewaltverbrechen zum Opfer fallen, ist die öffentliche Anteilnahmebesonders groß."Chronik der Gewaltverbrechen an Kindern!"September 2007: Die acht Jahre alte Jenisa aus Hannoververschwindet. Kleidung und Schuhe werden rund 20 Kilometer von ihremElternhaus entfernt gefunden. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt.Der jetzt im Fall Dano festgenommene Mann war damals inUntersuchungshaft. Der Verdacht gegen ihn hatte sich aber nichterhärtet.Januar 2008: Die Leiche der achtjährigen Kardelen wird am Möhneseeim Sauerland (Nordrhein-Westfalen) entdeckt. Der Täter hatte das Kindmissbraucht und erstickt. Ein verdächtiger Nachbar wird in der Türkeifestgenommen und 2008 zu lebenslanger Haft verurteilt.Juli 2009: Polizisten finden die Leiche der neunjährigen Corinnaaus Eilenburg (Sachsen) in einem Nebenarm der Mulde. Das Kind fieleinem Sexualverbrechen zum Opfer. Der Mörder wird im März 2010 zulebenslanger Haft verurteilt.September 2010: Mirco aus Grefrath (Nordrhein-Westfalen) wirdentführt, missbraucht und umgebracht. Die Leiche des Zehnjährigenwird erst im Januar 2011 entdeckt. Der Täter muss lebenslang in Haft.Juni 2011: Spaziergänger finden die Leiche der siebenjährigenMary-Jane aus Zella-Mehlis (Thüringen). Der Täter muss lebenslang inHaft. Er hatte das Kind missbraucht, aus Angst vor Entdeckung gewürgtund bewusstlos in einen Bach gelegt. Das Mädchen ertrank.Februar 2012: Das Landgericht Stade (Niedersachsen) verurteilteinen Pädagogen zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung. Dersogenannte Maskenmann hatte zwischen 1992 und 2001 drei Jungenermordet und mehrere sexuell missbraucht. Der BGH bestätigt dasUrteil später, hebt aber die Sicherungsverwahrung auf.März 2013: In einem Parkhaus in Emden (Niedersachsen) wird dieelfjährige Lena erwürgt aufgefunden. Nach einem Fehlgriff mit einemzu Unrecht Verdächtigten nimmt die Polizei einen psychisch gestörtenMann fest. Er wird verurteilt und auf unbestimmte Zeit in diePsychiatrie eingewiesen.Februar 2014: Die Leiche der zwölfjährigen Franziska wird in einemBaggersee bei Neuburg a.d. Donau (Bayern) gefunden. Das Mädchen wurdesexuell missbraucht. Der mutmaßliche Täter ist wegen Sexual- undGewaltdelikten vorbestraft und war erst im Dezember 2013 aus der Haftentlassen worden.Oktober 2015: Lebenslang für den Mörder von Jenisa, 8 Jahre ausHannover. Er hatte das Kind 2007 erschlagen, um sich an ihrer Familiezu rächen. Die Leiche wurde erst 2014 gefunden. Der Mann war bereitszu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, weil er 2014 denfünfjährigen Dano aus Herford (Nordrhein-Westfalen) umgebracht hatte.März 2016: Ein halbes Jahr nach dem Tod eines Achtjährigen wirddessen Onkel zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte seinen Neffenin einem Hotel bei Freiburg mit einem Messer getötet. Der Mann habesich wegen privater Probleme umbringen und den Jungen aus Liebe mitin den Tod nehmen wollen, befand das Gericht.Juli 2016: Wegen der Morde an den kleinen Jungen Elias, 6 Jahreund Mohamed, 4 Jahre verurteilt das Landgericht Potsdam einen33-Jährigen zu lebenslanger Haft. Der Wachmann hatte die Jungen 2015entführt, missbraucht und getötet.Februar 2017: Weil sie einem sechsjährigen Mädchen in einemSupermarkt ein Messer in den Hals gestoßen hatte, muss eine Frau ausBaden-Württemberg in die Psychiatrie. Das Kind überlebte nur knapp.Die Sicher-Stark-Initiative will mit einem Hörbuch Achtung!Starkes Kind! (ISBN: 978-3-9812954-0-5) helfen, das solcheGewaltverbrechen nicht mehr passieren.Die Bundesgeschäftsstelle sucht zur Zeit weitere ehrenamtlicheMitarbeiter siehe www.sicher-stark.de, die (mit)helfen und sich aktivfür den Kinderschutz einsetzen.In allen sozialen Netzwerken ist Sicher-Stark seid Jahren mitvielen Sicherheitstipps vertreten.