Chroma und Altair arbeiten zusammen, um digitale Zwillinge für Testsysteme von Elektrofahrzeugantrieben zu entwickeln

Taoyuan, Taiwan - Chroma ATE hat heute mit AltairEngineering (Nasdaq: ALTR) - einem weltweit aktivenTechnologieunternehmen, das Lösungen in den BereichenProduktentwicklung, High-Performance Computing und Datenintelligenzanbietet - ein Memorandum über eine strategische Kooperationunterzeichnet. Chroma und Altair werden zusammenarbeiten, umgemeinsam Instrumente zum Entwickeln und Testen von Elektrofahrzeugen(EV) sowie von digitalen Zwillingen für Elektroantrieb-Testsysteme zuentwickeln. Dieses Bestreben umfasst auch die Integrationmodellbasierter Methoden zur Entwicklungssimulation mit "PowerHardware-in-the-Loop"- (PHIL) -Tests, mit dem Ziel, dieLeistungsanforderungen von Elektroantriebssystemen zu erfüllen. DieIntegration der rechnergestützten und physischen Modelle wird einennahtlosen Engineering- und -Validierungsprozess im Fahrzeugbereichermöglichen.Chroma treibt die Technologie von Systemen digitaler Zwillinge aufdem Feld des Testens elektrischer Fahrzeuge voran, indem einerealistischere Testlösung für Hochspannungs-Leistungskomponenten und-Motorsteuerungen bereitgestellt wird. Die Lösung wird AltairsTechnologie für Simulationen und maschinelles Lernen mit ChromasStromversorgungssystem, Lastmanagementsystem und System zurBatterieladung/-entladung sowie dessenHochspannungs-/Hochleistungs-Simulations-Output integrieren - mit demZiel, eine dynamische Simulation in Echtzeit zu erreichen. Dieintegrierte Lösung wird Analysen abnormaler Systemzustände,Fehlermöglichkeitsanalysen und mehr simulieren können und kann so zurVerringerung von Risiken in der Produktentwicklung und zurVerbesserung der Testeffizienz beitragen. Mit dem rasanten Wachstumim Bereich Elektrofahrzeuge werden sich Fahrzeug- undKomponentenhersteller immer anspruchsvolleren Teststandards und-anforderungen gegenübersehen. Dieses Memorandum ermöglicht es Chromaund Altair, die Expertise und Technologien des jeweils Anderen zunutzen, um solide Lösungen digitaler Zwillinge für die komplexenKonstruktions- und Zertifizierungsherausforderungen derElektrofahrzeugindustrie anzubieten."Diese Synergie mit Altair wird Chromas Testlösung für dasLeistungsniveau von Elektrofahrzeugen den Weg in ein neues Gebietautomobiler Anwendungen ebnen und die Entwicklung neuer Produktesowie die Möglichkeiten der Geschäftsexpansion im rasant wachsendenMarkt für Elektrofahrzeuge beschleunigen", so Leo Huang, Chairman undCEO von Chroma.Informationen zu Chroma ATE Inc. (TAIEX: 2360)Chroma ATE Inc., das 1984 gegründet wurde, ist ein weltweitführender Anbieter von Präzisions-, Test- und Messinstrumenten,automatisierten Testsystemen, intelligenten Fertigungssystemen sowieTurnkey-Test- und Automatisierungslösungen, die weltweit unter demMarkennamen "Chroma" vermarktet werden. Chroma unterhältNiederlassungen in Europa, den USA, Japan, Korea, China undSüdostasien, die gegründet wurden, um innovative Technologien samteinem Service mit hohem Zusatznutzen zu liefern, um die Anforderungenseiner weltweiten Kunden zu erfüllen. Um mehr zu erfahren, besuchenSie bitte die Website www.chromaate.com.Informationen zu Altair Engineering, Inc. (Nasdaq: ALTR)Altair ist ein weltweit aktives Technologieunternehmen, dasSoftware- und Cloud-Lösungen in den Bereichen Produktentwicklung,High-Performance Computing (HPC) und Datenintelligenz anbietet.Altair ermöglicht es den Organisationen verschiedensterIndustriesegmente, in einer vernetzten Welt effektiver im Wettbewerbzu stehen, und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Zukunftbeizutragen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Websitewww.altair.com.