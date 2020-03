Chroma bietet True Wireless Stereo-Testlösungen für eine hochwertige und kostengünstige Erprobung

Taoyuan, Taiwan (ots/PRNewswire) - Chroma ATE bringt neue Testsysteme für TrueWireless Stereo (TWS)-Chips auf den Markt, die drahtlose HF- und MCU-Tests alsauch digitale, analoge und gemischte Signalmessungen in einer Testlösungabdecken. Die kostengünstigen Chroma 3380-Testsysteme stellen preisbewussteIC-Entwickler zufrieden, während die fortschrittlichen Chroma 3680-Testsystemeschnelle und umfassende Tests bieten, um innovative und hochempfindlicheTWS-Chiptestanforderungen zu erfüllen.Die für TWS verwendeten Chips haben sich in den letzten Jahren immer mehrdurchgesetzt. Wurden sie in den ersten Jahren nur in Ohrhörer eingebaut, miteinfachen ICs für Bluetooth- und Audiosignale, so werden TWS-Chips heute inintelligenten Lautsprechern, drahtlosen Lautsprechern und sogar in Wearableseingesetzt. Ebenso hat sich die Erprobung von TWS-Chips von rein drahtlosenBluetooth-, Digital- und Signaltests auch auf Stromversorgung, Speicher, Sensorund mehr erweitert.Chroma-ATE-Halbleitertestlösungen werden von der Industrie seit langem für ihrenhohen Grad an Software- und Hardware-Integration sowie für ihre qualitativhochwertigen digitalen und analogen Halbleitertests zu vertretbaren Preisenanerkannt. Darüber hinaus nimmt die Serie Chroma 3380 eine führende Position aufdem chinesischen MCU-Testmarkt ein. Die Serie Chroma 3380 bietet auch umfassendeBluetooth-HF-Tests mit eingebauter Funktionalität, die einSignal-Rausch-Verhältnis von mehr als 90 dB bei Audiotests ermöglicht, um alleTestanforderungen aus einer Hand zu erfüllen. Für anspruchsvolle undhochempfindliche Produkte führt die Serie Chroma 3680Hochgeschwindigkeits-Signaltests durch und liefert Spannungs- und Strommessungenmit hoher Präzision. Dabei unterstützt ihr Mixed-Signal-Mess-Subsystem einSignal-Rausch-Verhältnis von über 110 dB. Die speziell entwickelte, schnellanzuschließende bzw. zu lösende HF-Signalverbindungsschnittstelle verleiht denChroma 3680-Testsystemen eine hohe Stabilität bei der Erprobung vonHighend-TWS-Produkten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094868/Chroma_Logo.jpgPressekontakt:Jenny Liujenny.liu@chroma.com.tw886 3 327 9999-8215Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126432/4539136OTS: Chroma ATE Inc.Original-Content von: Chroma ATE Inc., übermittelt durch news aktuell