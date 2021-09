ChromaDex-Aktien: Warum notieren sie am Mittwoch niedriger?

Urteil des US-Bezirksgerichts

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

(NASDAQ:CDXC) fiel während der Vorbörse um mehr als 20%, obwohl das Unternehmen angekündigt hatte, gegen ein Urteil des US-Bezirksgerichts für den Bezirk Delaware in einem Patentverletzungsverfahren gegenBerufung einzulegen. Das Unternehmen lizenziert zwei Patente von den Trustees of Dartmouth College, die ihm die Exklusivrechte an der NAD-Vorstufe Nicotinamid-Ribosid (NR) verleihen, die als Hauptinhaltsstoff von Niagen vermarktet wird. Niagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!