ChromaDex Aktie: Das Versprechen der Langlebigkeit!

Die Herausforderung, ein längeres und gesünderes Leben zu sichern, stand im Mittelpunkt von “Investing in Longevity Science: The New Drugs & Therapies Designed to Prolong Your Lifespan”, einer Podiumsdiskussion, die am Donnerstag während der Global Small Cap Conference stattfand und Einblicke in drei pharmazeutische Unternehmen bot, die die Schwierigkeiten des Alterungsprozesses mildern sollen.

Älter werden in besserer Form

Robert Fried, CEO von ChromaDex ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung