ChroMedX Aktie: Künftig unter neuem Namen!

Wie ChroMedX bekannt gab, wurden bei der letzten Jahreshauptversammlung sämtliche an die Aktionäre herangetragenen Themen genehmigt. Dazu zählt auch eine Namensänderung des Unternehmens. Künftig soll das Unternehmen aus der Medizintechnik unter dem Namen Relay Medical Corp. auftreten. Die Änderung soll noch Anfang Juli an der Börse über die Bühne gehen. Das Börsenkürzel soll dann RELA lauten, an der Canadian Securities Exchange

Ein Beitrag von Robert Sasse.