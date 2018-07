ChroMedX Aktie: Auf Tauchstation!

ChroMedX, welches in Zukunft unter dem Namen Relay Medical Corp. firmieren wird, geht derzeit in mehrfacher Hinsicht auf Tauchstation. Zum einen gab es in den letzten Wochen keinerlei Neuigkeiten rund um das Unternehmen, nicht mal Kleinigkeiten gab es zu berichten. Darüber hinaus bewegte sich die Aktie am Freitag mit 7,5 Prozent deutlich ins Minus. Das klingt zunächst dramatisch, sollte aber nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.