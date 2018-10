Christoph Zemelka ist Unternehmenssprecher des Jahres (FOTO)

Stuttgart (ots) -Rosen zum Abschied: Eben hat Bosch-Sprecher Christoph Zemelkaverkündet, dass er mit Jahresende seinen Platz in Stuttgart räumenwird und sich eine Auszeit nehmen will. Schon schicken ihmWirtschaftsjournalisten das Zeugnis hinterher: Beim traditionellenSprecher-Ranking des "Wirtschaftsjournalist" steht Zemelka auf Platz1 - trotz Dieselskandal, in dem auch Bosch steckt. DerUnternehmenssprecher scheint also einiges richtig gemacht zu haben.Auf Platz 2 steht in diesem Jahr Christoph Horn von ZFFriedrichshafen. Am 3. Platz ist Ulrich Ott von der ING-DiBa. Rosenzum Abschied vielleicht auch für ihn, denn Ott hat bereits Mitte desJahres seine Sprecherrolle abgegeben. Sein Wirken scheint allerdingsimmer noch anzuhalten. Mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung schafftOtt erneut den 1. Platz im Banken-Vergleich. Ein ganzes Jahrzehnthinweg haben Wirtschaftsjournalisten nun Jahr für Jahr Ott als bestenBanken-Sprecher gereiht. Kein anderer Unternehmenssprecher inDeutschland hat über so lange Zeit eine derartige Spitzenplatzierungerzielt.Erstaunliche Ergebnisse auch für die Autoindustrie. Sie ist beiJournalisten wieder deutlich auf der Überholspur. Peik vonBestenbostel holt Volkswagen auf Platz 25 (Vorjahr noch 108), HaraldHamprecht von Opel schaffte es 2018 auf Platz 29 (Vorjahr 59). JörgHowe von Daimler ist nun auf Platz 34 (Vorjahr 66) und Josef Arweckverbesserte sich auf den 56. Platz (Vorjahr 83). Auch Dirk Arnold vonAudi ist auf den 63. Platz nach vorne gefahren (Vorjahr 98).Dagegen gibt es trotz aktiverer Öffentlichkeitsarbeit für Facebooknoch kein brauchbares Ergebnis. Sprecher Klaus Gorny ist dasSchlusslicht in diesem Jahr. Google-Sprecher Kai Oberbeck liegtübrigens nur knapp hinter Gorny. Dabei tritt Google im Gegensatz zuFacebook seit Jahren deutlich sensibler in der Öffentlichkeit auf.Abgefragt wurde auch die Arbeit der Verbandssprecher. Holger Paulvom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ist wie schon imVorjahr auf Platz 1 und damit bester Verbandssprecher 2018. Auf Platz2 ist erneut Melanie Schmergal vom Bundesverband DeutscherVolksbanken und Raiffeisenbanken und auf Platz 3 ist André Schwarzvom Bundesverband Deutscher Groß- und Außenhandel. Den letzten Platzin der Liste der Verbandssprecher belegt Eckehart Rotter, Sprecherdes Verbandes der Automobilindustrie.Die kompletten Ergebnisse sind im aktuellen"Wirtschaftsjournalist" veröffentlicht, der morgen imMedienfachverlag Oberauer erscheint. Das E-Paper ist im iKiosk oderhier erhältlich: www.newsroom.de/shop.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell