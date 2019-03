Christoph Probst wird Namensgeber für Bundeswehrkaserne in Garching (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Die Bundeswehr-Liegenschaft "Hochbrück" bei München erhält einenNamen. Zukünftig wird das Gelände im Münchener Norden"Christoph-Probst-Kaserne" heißen. Das Bundesministerium derVerteidigung hat einem entsprechenden Antrag zugestimmt.Damit folgt das Verteidigungsministerium einem Vorschlag der indieser Liegenschaft Beschäftigten des Zentralen Institutes desSanitätsdienstes der Bundeswehr und einer Außenstelle desBundeswehrkrankenhauses Ulm, die Kaserne nach Christoph Probst zubenennen.Christoph Probst (1919-1943) war Student der Medizinwissenschaftenund während des Zweiten Weltkrieges Angehöriger einerStudentensanitätskompanie der Luftwaffe im Range einesSanitätsfeldwebels. Am 22. Februar 1943 wurde Christoph Probst vomnationalsozialistischen Regime hingerichtet.Der aktive Widerstand gegen das NS-Regime in der Gruppe "WeißeRose" und die Tätigkeit als Sanitätsfeldwebel im Zweiten Weltkrieggaben den Ausschlag für die Namensfindung. Aber auch der lokale Bezugspielte eine Rolle. So war die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" inMünchen tief verwurzelt und steht bis heute für den studentischenWiderstand gegen ein Unrechtsregime.Mit Christoph Probst wird innerhalb des Zentralen Sanitätsdienstesder Bundeswehr einem zweiten Angehörigen der Gruppe "Weiße Rose"gedacht. In der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München istbereits das Auditorium Maximum nach Hans Scholl benannt.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstMatthias FrankTelefon: 0261 869 13300pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell