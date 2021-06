Christoph Mohn wird neuer Familiensprecher in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft

Gütersloh (ots) - Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann und Mitglied des Lenkungsausschusses der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH (BVG), wird mit Wirkung zum 21. Juni 2021 neuer Familiensprecher und Vorsitzender des BVGLenkungsausschusses. Er übernimmt die Ämter von Liz Mohn, die Mitglied des Lenkungsausschusses der BVG und des Bertelsmann Aufsichtsrates bleibt. Liz Mohn hatte das Amt der Familiensprecherin im Jahr 2002 übernommen. Die Aufgaben der BVG sind die Wahrung der Kontinuität der Unternehmensführung des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns Bertelsmann sowie die Wahrnehmung der Aktionärsinteressen der gemeinnützigen Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn. Die BVG kontrolliert 100 Prozent der Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA, die in diesem Sinne auszuüben sind. Darüber hinaus kontrolliert die BVG sämtliche Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann Management SE und setzt den Rahmen für die Strategieentwicklung. Das Gremium wurde von BertelsmannNachkriegsgründer Reinhard Mohn installiert und arbeitet generationenübergreifend. Dem Lenkungsausschuss der BVG gehören drei Mitglieder der Eigentümerfamilie Mohn und drei externe Mitglieder an. Derzeitige Mitglieder sind: - Prof. Werner Bauer - Dr. Thomas Buberl - Dr. Brigitte Mohn - Christoph Mohn - Liz Mohn - Bodo Uebber Die Bertelsmann SE & Co. KGaA ist eine nicht börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA werden zu 80,9 Prozent von Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVG-Stiftung) und zu 19,1 Prozent von der Familie Mohn mittelbar gehalten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.bertelsmann.de/unternehmen/aktionaerePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-2466markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell