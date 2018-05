Christoph Kramer wird ZDF-Experte bei der Fußball-WM 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Mainz (ots) -Ein amtierender Fußball-Weltmeister verstärkt das Experten-Teamdes ZDF während der WM in Russland. Christoph Kramer,Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, wird in der Vorrundezusammen mit Jochen Breyer die WM-Spiele analysieren.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Mit Christoph Kramer haben wireinen weiteren hervorragenden Experten für unser WM-Team gewinnenkönnen. Seine Kompetenz als Fußball-Weltmeister und aktuellerBundesliga-Spieler wird die ZDF-WM-Berichterstattung bereichern."Der 27-Jährige, der nicht für den aktuellen DFB-Kader nominiertwurde, stand 2014 mit der Elf von Joachim Löw im WM-Finale von Rio.ZDF und ARD präsentieren ihre WM-Übertragungen ab 14. Juni 2018aus einem gemeinsamen Sendezentrum in Baden-Baden. Dort werden auchChristoph Kramer und Jochen Breyer im Wechsel mit Oliver Welke undOliver Kahn im Einsatz sein.