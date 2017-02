Christoph Hoffmann von 25hours ist Hotelier des Jahres / Special Award geht an Dr. Christian Harisch, Lanserhof GmbH

Frankfurt am Main (ots) -Sperrfrist: 06.02.2017 20:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Christoph Hoffmann, Co-Founder und CEO der 25hours Hotels Companyaus Hamburg, wird heute Abend in Berlin mit dem renommiertenBranchen-Preis "Hotelier des Jahres" ausgezeichnet. Der "SpecialAward" geht an Dr. Christian Harisch, Geschäftsführer der LanserhofGmbH aus Lans bei Innsbruck. Vor rund 1.000 Gästen im Berliner HotelIntercontinental führt Nachrichtensprecherin und Talkshow-ModeratorinJudith Rakers durch den Gala-Abend.Bereits seit 1990 ehrt die AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) mit dieser namhaftenAuszeichnung herausragende Leistungen in der Hotellerie. BisherigePreisträger sind Branchengrößen wie Dieter Müller (Motel One), RolandMack (Europa-Park Rust), Dietmar Müller-Elmau (Schloss Elmau) undFrank Marrenbach (Oetker Collection, Brenners Park-Hotel & Spa).Hotelier des JahresChristoph Hoffmann hat 2005 zusammen mit Partnern die 25hoursHotel Company gegründet. Die DNA der jungen Hotelgruppe ist es,lokale Geschichten zu erzählen und maßgeschneiderte Konzepte zuverwirklichen. Der Slogan lautet: "Kennst Du eins, kennst Du keins."Damit ist das Gegenteil vom Hotel von der Stange gemeint,Individualität wird groß geschrieben. Die kleine Company, die sichals kreative Alternative zum "Einheitsbrei in der Kettenhotellerie"versteht, expandiert mit Maß. Zurzeit gehören zu der Gruppe achtHäuser in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wien und Zürich. Im Bau sindvier Hotels in Zürich, München, Düsseldorf und Köln. DerJuryvorsitzende Rolf Westermann, Chefredakteur der AHGZ -AllgemeinenHotel- und Gastronomie-Zeitung, begründet die Entscheidung wie folgt:"Christoph Hoffmann hat mit seinen derzeit acht 25hours Hotels dieBlaupause für die modernen, lokal verankerten Lifestyle-Hotelsgeliefert. Elemente von 25hours sind in vielen anderen Konzepten zufinden. Hoffmann ist mit seinen Häusern auch eine Wiederbelebung derHotelgastronomie gelungen, wie zum Beispiel mit dem Restaurant Neniim 25hours Hotel Bikini Berlin."Special AwardSeit fast 20 Jahren ist Dr. Christian Harisch Geschäftsführer undgemeinsam mit Kommerzialrat Anton Pletzer und Stefan RutterEigentümer des Lanserhofs. Was 1998 mit dem Erwerb des Lanserhofs inLans/Tirol im Kleinen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu etwasGroßem entwickelt. Heute zählen zu der Lanserhof GmbH das Stammhausin Lans, das Lans Medicum in Hamburg und der Lanserhof am Tegernsee.2016 erwirtschafteten die Häuser zusammen einen Netto-Umsatz vonknapp 50 Mio. Euro. Und auch das nächste Projekt steht bereits in denStartlöchern: 2019 soll ein Lanserhof auf Sylt eröffnen. Zu deninternationalen Gästen der Lanserhof-Hotels zählen Top-Manager,Politiker und Stars aus Film und Fernsehen. Wer seinen Körper imLanserhof auf Vordermann bringen will, zahlt für das Doppelzimmer 350Euro und für die teuerste Suite 1550 Euro pro Tag - exklusiveBehandlungen. Im Schnitt verweilen die Gäste nach Unternehmensangabenmindestens neun Tage.Christian Harisch (50) stammt aus einer Hoteliersfamilie ausKitzbühel und betreibt dort noch das Fünf-Sterne-Hotel Weisses Rösslund das Vier-Sterne-superior-Hotel Schwarzer Adler, die sich seitmehr als 100 Jahren in Familienbesitz befinden. Obwohl Harisch nachseiner Ausbildung als Touristikkaufmann Jura studierte undpromovierte, kam er nie vom Gastgewerbe los.Die Begründung des Juryvorsitzenden Rolf Westermann lautet: "Dr.Harisch hat mit dem Lanserhof Lans und dem Lanserhof TegernseeMaßstäbe im Bereich Medical Spa gesetzt. Der Lanserhof steht seitmehr als 30 Jahren für eine innovative Vitalmedizin und ist mitseinem Konzept eine in Europa vielfach ausgezeichnete medizinischeInstitution. Das Lans Med Concept ist eine Symbiose austraditioneller Naturheilkunde und modernster Medizin."########################Zahlen und Fakten: 25hours Hotel Company, HamburgInhaber: Christoph Hoffmann, Kai Hollmann und Stephan Gerhard zugleichen TeilenGeschäftsführer: Christoph HoffmannHotels: 25hours Bikini Berlin (149 Zimmer), 25hours Hotel HamburgNumber One (128 Zimmer), 25hours Hotel Hamburg Hafencity (170Zimmer), 25hours Hotel Hamburg Altes Hafenamt (49 Zimmer) - derzeitgeschlossen, 25hours Hotel Frankfurt by Levi's (76 Zimmer), 25hoursHotel Frankfurt The Goldman (97 Zimmer), 25hours Hotel beimMuseumsquartier Wien (217 Zimmer), 25hours Hotel Zürich West (126Zimmer)Im Bau: Düsseldorf (2018), Zürich Langstrasse (2017), München(2017) und Köln (2018)Kategorie: keine KlassifizierungZielgruppen: jung, urbanKooperation: Design HotelsZimmer: 1012Belegung: 85 ProzentGesamtumsatz: 62 Mio EUR (2016)Durchschn. Zimmerverkaufspreis netto: 135 EuroZimmerumsatz pro Jahr: 38 Mio EUR (2016)Anteil Logis/F&B: 57/39/4 (sonst)Mitarbeiter: 500Kontakt: www.25hours-hotels.com########################Zahlen und Fakten: Lanserhof GmbH, Lans bei InnsbruckGegründet: 1998CEO/Gesamtgeschäftsführer: Christian HarischGesellschafter: Familie Harisch und Stefan Rutter (75 Prozent),Anton Pletzer (25 Prozent)Hotels: Lanserhof Lans, Lanserhof Tegernsee), Lans Medicum Hamburg(ambulante Einrichtung). Harisch Hotels: Schwarzer Adler, WeißesRössl Kitzbühel, Margarethenhof TegernseeKategorie: Medical Spa HotelsZimmer: 68 (Lanserhof Lans), 70 (Lanserhof Tegernsee)Belegung: 90 ProzentGesamt-Umsatz: 50 Mio. EuroDurchschnittlicher Zimmerverkaufspreis netto: 800 Euro Lanserhof(inkl. Gesundheit, in beiden Häusern)Aufenthaltsdauer: 9 Tage (Durchschnitt)Kontakt: www.lanserhof.comWeitere Informationen zum Award und eine Liste der Jurymitgliederfinden sich unter www.hotelier-des-jahres.de.Fotos der Preisträger gibt es ab dem 7. 