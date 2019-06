Christoph Hauser und Gerold Hug gehen in Ruhestand (FOTO)

Baden-Baden, Stuttgart (ots) -Programmdirektor Information und Programmdirektor Kultur scheidenaus ihren Ämtern beim SWR ausChristoph Hauser (62), Programmdirektor Information, sowie GeroldHug (60), Programmdirektor Kultur, haben SWR Intendant PeterBoudgoust darüber informiert, dass Sie aus ihrem Amt alsProgrammdirektor ausscheiden und in den Ruhestand eintreten wollen.Dies teilte Boudgoust dem SWR Rundfunkrat bei der Sitzung am Freitag,28. Juni 2019, in Stuttgart mit. Boudgoust: Beide Direktoren habenden multimedialen Umbau vorangetrieben Peter Boudgoust: "ChristophHauser und Gerold Hug haben ihre Direktionen in Zeiten des medialenWandels mit Umsicht und Weitsicht geführt. Sie haben denmultimedialen Umbau ihrer Direktion entschlossen vorangetrieben,haben den Erfolg der von ihnen verantworteten linearen Programmehalten und sogar ausbauen können und haben neue digitale Produkteentwickelt und dem SWR neue Zielgruppen erschlossen. Sie haben damitwesentlich zum Erfolg des SWR beigetragen." Für die Nachfolge inbeiden Direktionen haben der amtierende SWR Intendant Peter Boudgoustund sein Nachfolger Kai Gniffke sich dafür entschieden, mitprofessioneller Unterstützung von außen den nationalen Medienmarkt zusichten, um bestmögliche Kandidatinnen bzw. Kandidaten zuidentifizieren. Persönliche Gründe ausschlaggebend Christoph Hauserund Gerold Hug haben betont, dass sie ihren Entschluss, in denRuhestand zu wechseln, schon seit längerer Zeit gemeinsam mit ihrenFamilien getroffen haben und allein persönliche Gründe dafürausschlaggebend sind. Christoph Hauser wird Ende des Jahres in denRuhestand wechseln, Gerold Hug Anfang 2020.Christoph Hauser ist Programmdirektor Information, Sport, Film,Service und Unterhaltung. Zuvor hatte er die Fernsehdirektion des SWRgeleitet. Gerold Hug ist Programmdirektor Kultur, Wissen, JungeFormate. Zuvor hatte er die Hörfunkdirektion des SWR geleitet. Beidesind seit dem Jahr 2012 Direktor im SWR. Weitere biografische Angabenfinden Sie auf SWR.de/unternehmen und aufhttp://x.swr.de/s/hauserhugruhestandPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell