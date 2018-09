Christoph Eck-Schmidt wird zweiter Geschäftsführer bei BONIAL (FOTO)

Berlin (ots) -Ab dem 1. Januar 2019 wird Christoph Eck-Schmidt (34) neben CEOMax Biller (42) zweiter Geschäftsführer von BONIAL. Als Chief RevenueOfficer wird Eck-Schmidt die Gesamtverantwortung für Vertrieb,Marketing sowie Kommunikation übernehmen und auch dieLänderorganisationen verantworten. Berichten wird er an CEO MaxBiller. Eck-Schmidt tritt in die Geschäftsführung von BONIAL ein,nachdem CEO und Gründer Christian Gaiser im Juni dieses Jahresausgeschieden ist und in den Beirat wechselt.Christoph Eck-Schmidt kommt von ImmobilienScout24, wo er zuletztals Vice President Sales sowie zuvor als Head of Key AccountManagement tätig war. Davor hatte er unterschiedliche Positionen beiAxel Springer in der Vermarktung inne. Seine berufliche Laufbahnstartete er im internationalen Traineeprogramm von Axel Springer.Jan Bayer, Vorstand News Media Axel Springer SE: "Mit ChristophEck-Schmidt konnten wir einen Vertriebsexperten, der über einausgezeichnetes Netzwerk im Medien- und Werbegeschäft verfügt, wiederfür die Axel-Springer-Familie gewinnen. Gemeinsam mit Max Biller wirder die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten."Max Biller, CEO bei BONIAL: "Christoph Eck-Schmidt wird seineErfahrungen bei digitalen Veränderungen von Vertriebsaktivitätensowie mit Handels- und Agenturkunden einbringen, um BONIAL in dennächsten Jahren fortzuentwickeln und wir werden gemeinsam diestationäre Handelswerbung weiter transformieren."Pressekontakt:Bonial International GmbHUnternehmenskommunikationDenise SchoenherrWarschauer Straße 70AD-10243 BerlinTel.: +49 (0)30-609 89 60-66Fax: +49 (0)30-609 89 60-99E-Mail: media@bonial.comURLs: www.kaufda.de, www.bonial.comOriginal-Content von: Bonial, übermittelt durch news aktuell