"Christoph 47" mit Blut- und Plasmakonserven im Einsatz (FOTO)

Filderstadt (ots) -Seit dieser Woche führt der Hubschrauber der DRF Luftrettung derStation Greifswald als erster in Deutschland optional nicht nur Blut-sondern auch Plasmakonserven bei seinen Einsätzen mit. Der DRFLuftrettung und der Universitätsmedizin Greifswald ist es gemeinsamgelungen, ein wissenschaftlich geprüftes Verfahren zu etablieren, mitdem der schnelle Transport der Blutprodukte mit dem Hubschraubermöglich ist. Das ist insbesondere für Notfallpatienten mit massivemBlutverlust entscheidend, die durch schnelle Gabe von Blut undBlutprodukten direkt am Einsatzort gerettet werden können."Aufgrund ihrer Schnelligkeit erreichen unsere Hubschrauber schwerverletzte oder erkrankte Notfallpatienten häufig als erstesRettungsmittel. Nach der erfolgreichen Erprobung des Verfahrensbeabsichtigen wir daher, an ausgewählten Stationen der DRFLuftrettung Blut und Gerinnungsprodukte als festen Bestandteil desHubschraubers mitzuführen", so Dr. Jörg Braun, FachbereichsleiterMedizin der DRF Luftrettung. Wie wichtig diese schnelleBereitstellung im Notfall ist, wird insbesondere in ländlichgeprägten Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern deutlich: "Auf einerInsel wie Rügen dauert der Transport bis zur geeigneten Klinikdeutlich länger als zehn Minuten", bestätigt Gregor Jenichen, Notarztder Universitätsmedizin Greifswald. "Dabei ist diese Zeitentscheidend: Blutpräparate, die sehr schwer Verletzte direkt amEinsatzort erhalten, können daher lebensrettend sein." Auch Dr. TimmLaslo vom Landkreis Vorpommern-Greifswald als Träger desbodengebundenen Rettungsdienstes begrüßt die Etablierung diesesProjektes. So könne mit Hilfe dieses Projektes dieVersorgungsqualität weiter erhöht werden.Bis der Start des Projekts möglich war, wurde im Echtbetrieb ander Station der DRF Luftrettung in Greifswald der Einfluss derbesonderen Lager- und Transportbedingungen im Hubschrauber auf dieQualität der Blutbestandteile und den Gerinnungsfaktor in zahlreichenTests untersucht."Mit dem nun erarbeiteten Verfahren zur sicheren Nutzung vonBlutprodukten in der Luftrettung verbessern wir die medizinischeNotfallversorgung der Bevölkerung nachhaltig", erklärt Dr. KrystianPracz, Vorstand der DRF Luftrettung. Die Stiftung der DRF Luftrettunghatte die Forschungen zusätzlich zur praktischen Zusammenarbeit auchfinanziell in Höhe von 15.000 Euro unterstützt.Pressekontakt:Claudia ZieglerT +49 711 7007-2204claudia.ziegler@drf-luftrettung.deOriginal-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell