"Christoph 46" fliegt im ersten Halbjahr 648 Rettungseinsätze / ADAC Luftrettung legt Zwischenbilanz der neuen Station in Zwickau vor / Start des ADAC Rettungshubschraubers in Sachsen gut gelungen (FOTO)

München (ots) -Der fliegende Wechsel ist geglückt, "Christoph 46" ist gut inSachsen gelandet: Das belegt die erste Halbjahresbilanz, die diegemeinnützige ADAC Luftrettung am Montag auf der neuen ADACLuftrettungsstation am Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau derÖffentlichkeit vorgestellt hat. In den ersten sechs Monaten 2019musste der Rettungshubschrauber zu 648 oft lebensrettenden Einsätzenausrücken. Die überwiegende Zahl der Einsatzorte lag mit 91 Prozentin Sachsen. In sieben Prozent der Fälle flog die Crew zurnotfallmedizinischen Versorgung aus der Luft nach Thüringen, in zweiProzent der Fälle bis nach Bayern.Einsatzursache Nummer eins waren in fast jedem zweiten Fall (47Prozent) internistische Notfälle wie akute Herz- undKreislauferkrankungen. In je 13 Prozent der Fälle wurden dieLebensretter zu Verkehrsunfällen sowie zu Freizeitunfällen (Sport-und häusliche Unfälle) gerufen. Bei zwölf Prozent der Einsätze lagein neurologischer Notfall vor, beispielsweise ein Schlaganfall."Unser Fokus liegt auch in Zwickau auf dem höchsten Maß anPatienten- und Flugsicherheit", betonte Frédéric Bruder,Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, bei der Vorstellung derEinsatzzahlen. Er lobte vor allem die hohe Professionalität sowie dasgroße Engagement der Crew beim Umzug in die neue Station, den sieneben ihrer Arbeit als Notfallretter bewältigten. "Luftrettungfunktioniert nur im Team", betonte Bruder. Der gute Start in Sachsenund die qualitativ hochwertige Notfallversorgung für die Menschen inder Region sei nur dank der reibungslosen Zusammenarbeit sowie derLuftrettungskompetenz des HBK möglich gewesen.Prof. Dr. med. Andreas Wolfgang Reske, Chefarzt der Klinik fürAnästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapieam Heinrich-Braun-Klinikum erklärte: "Die Luftrettung beinhaltetaußergewöhnliche Anforderungen und eigene Risiken, die nur improfessionellen Team zu schultern sind. Als Teil des ADACLuftrettungsteams in Zwickau können wir als Notärzte vomHeinrich-Braun-Klinikum Notfallpatienten in unserer Region schnellst-und bestmöglich helfen. Das motiviert uns."In rund 60 Prozent der bisherigen Einsätze war die Crew alsschneller Notarztzubringer aus der Luft gefragt. In knapp 20 Prozentder Fälle musste der Patient im Anschluss an die Erstversorgung inein Krankenhaus geflogen werden. 15 Prozent der Flüge warenVerlegungen von Klinik zu Klinik. Das Team der Station besteht aus 24Crew-Mitgliedern: drei Piloten, fünf Notfallsanitäter (TC HEMS) und16 Notärzte. Stationsleiter ist Pilot Mario Hartmann, LeitenderNotfallsanitäter Frank Peschel und Leitender Hubschraubernotarzt Dr.Frank Thümmler vom Heinrich-Braun-Klinikum.Den Zuschlag für den Betrieb der Station hatte die LandesdirektionSachsen nach einer europaweiten Ausschreibung im Sommer 2018 an dieADAC Luftrettung vergeben. Der Vertrag für den Betrieb läuft überacht Jahre. Das Einsatzgebiet von "Christoph 46" erstreckt sich übereinen Radius von bis zu 70 Kilometern. Noch in diesem Jahr soll eingeplanter Anbau bezugsfertig sein."Christoph 46" gehört zu den modernsten Rettungshubschraubern. DieMaschine des Typs EC 135 hat mehr als 1200 PS. Sie ist rund zwölfMeter lang, zweieinhalb Meter breit und dreieinhalb Meter hoch. DerRotordurchmesser beträgt etwa zehn Meter. Die Reichweite einer EC135liegt bei circa 600 Kilometern. Die Einsatzgeschwindigkeit beträgtmehr als 220 Stundenkilometer.Bundesweit starten die Hubschrauber der ADAC Luftrettung im Jahrzu mehr als 54.000 Notfällen. Im Durchschnitt heben die Crews derADAC Luftrettungsstationen damit rund 150 Mal am Tag ab. Die Crew von"Christoph 46" rechnet mit rund 1300 Einsätzen pro Jahr. DerHubschrauber startet täglich von Sonnenaufgang, frühestens 7 Uhr, bisSonnenuntergang. Die Koordinierung der Einsätze erfolgt über dieIntegrierte Regionalleitstelle Zwickau.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschraubergehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADACLuftrettung eine Tochter der ADAC Stiftung.