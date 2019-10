"Christoph 22" in Ulm fliegt 25.000. Rettungseinsatz / Schwerer Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis/ ADAC Rettungshubschrauber rückt jährlich zu 1500 Notfällen aus/ Ulm zweiter Standort der Luftrettung (FOTO)

München (ots) -(ADAC Luftrettung gGmbH) Der am Bundeswehrkrankenhaus in Ulmstationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" der gemeinnützigenADAC Luftrettung ist am vergangenen Donnerstag, 17. Oktober 2019,seinen 25.000. Einsatz geflogen. Dabei handelte es sich um einenschweren Verkehrsunfall im südlichen Alb-Donau-Kreis mit mehrerenFahrzeugen. Die Crew musste einen schwerstverletzten Patientennotfallmedizinisch versorgen und ins nächstgelegene Traumazentrumfliegen. "Christoph 22" rückte allein im vergangenen Jahr zu fast1500 Notfällen aus. Die Maschine des Typs H145 gehört zu denmodernsten Rettungshubschraubern.Am Luftrettungszentrum Ulm sind insgesamt 31 Teammitglieder imwechselnden Einsatz: Drei Piloten der ADAC Luftrettung sowie 21Notärzte und sieben Notfallsanitäter (TC HEMS) der Klinik fürAnästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapiedes Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Einsatzgebiete sind schwerpunktmäßigdie Region Ulm/ Neu-Ulm, die Schwäbische Alb sowie Teile vonOberschwaben und Bayerisch-Schwaben. Die Crew bestand beim"Jubiläumseinsatz" aus Pilot Willi Hospach, Notarzt Dr. Enrico Stapsund Notfallsanitäter Tom Schneider.Anforderungsgrund Nummer eins mit rund 51 Prozent waren bei denoft lebensrettenden Einsätzen von "Christoph 22" im Jahr 2018internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen,gefolgt von Verkehrsunfällen (rund 14 Prozent), Freizeitunfällen(Sport- und häusliche Unfälle) mit elf Prozent und neurologischenFällen wie Schlaganfälle mit sieben Prozent."Die gemeinnützige Luftrettung ist Ende März den 1.000.000.Rettungseinsatz seit 1970 geflogen. Die Station in Ulm hat zu diesemMeilenstein einen entscheidenden Beitrag geleistet und ist in derRegion als schneller Lebensretter aus der Luft nicht mehrwegzudenken", erklärt Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADACLuftrettung, und lobte die hohe Professionalität und das großeEngagement der Crew. "Unser Fokus liegt auf dem höchsten Maß anPatienten- und Flugsicherheit", betont er.Seit mehr als 48 Jahren startet der Ulmer Rettungshubschrauber miteiner medizinischen Besatzung des Bundeswehrkrankenhauses, seit 2003stellt die gemeinnützige ADAC Luftrettung Hubschrauber und Piloten.Seit Beginn der Luftrettung in Ulm wurden mehr als 40.000 Patientenversorgt. Ulm ist der zweite Standort der Luftrettung in Deutschland.Im November 1971 als zweiter Rettungshubschrauber in Deutschland inDienst gestellt, flog "SAR Ulm 75" bis zur Übernahme durch die ADACLuftrettung mit Piloten und Hubschraubern der Luftwaffe. Danach wurdeder Hubschrauber gelb und fliegt seitdem unter dem zivilen Rufnamen"Christoph 22".Die ADAC Luftrettung ist mit ihren Rettungshubschraubern imvergangenen Jahr zu 54.356 Einsätzen gestartet. Damit erreichten diefliegenden Gelben Engel mit täglich rund 150 Notfällen das hoheNiveau des Vorjahres. Bundesweit arbeiten für die ADAC Luftrettung,die ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung ist, mehr als 1000Menschen - darunter rund 160 Piloten, etwa 260 Notfallsanitäter (TCHEMS) und rund 580 Notärzte. Bei ihrer Arbeit können die Crews aufdie modernsten Rettungshubschrauber zurückgreifen. Mit ihnen wurden2018 rund 3,3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die durchschnittlicheFlugzeit bei einem Einsatz betrug rund 30 Minuten.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschraubergehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADACLuftrettung ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung.Diese Presseinformation sowie Fotos finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adacPressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC Luftrettung gGmbHT +49 89 76 76 34 74medien@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell