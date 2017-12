Christliches Werk will Tempelprostitution beenden / In Indien werden immer noch zigtausende Mädchen sexuell versklavt

Berlin (ots) - Das christliche Werk Geschenke der Hoffnung undseine indischen Partner wollen die Tempelprostitution bis zum Jahr2025 beenden. "Die Praxis, junge Mädchen im Grundschulalter für dendauerhaften sexuellen Missbrauch zu ,weihen' ist durch keine Religionund Tradition zu rechtfertigen", erklärte der geschäftsführendeVorstand von Geschenke der Hoffnung, Bernd Gülker, anlässlich desWelttags zur Abschaffung der Sklaverei am 2. Dezember.Allein im indischen Bundesstaat Telangana gäbe es etwa 80.000Tempelprostituierte. Meist gehören die Mädchen den Dalits an, die aufder untersten Stufe bzw. außerhalb des Kastensystems stehen undohnehin in vielen Bereichen des Lebens benachteiligt werden. Obwohldiese Praxis seit 1988 offiziell verboten ist, wird sie in einigenRegionen bis heute gebilligt. Große Armut und religiöse Traditionen,aber auch der Druck der Dorfgemeinschaft bringen Eltern dazu, ihreTöchter notgedrungen in den Tempeldienst zu geben. Häufig haben dieMütter das gleiche Schicksal erfahren. "Die sogenannten ,Joginis'werden bereits im Alter von fünf bis sechs Jahren einer Gottheitgeweiht und damit zum Eigentum des Dorfes erklärt. Sobald sie diePubertät erreicht haben, werden sie kontinuierlich missbraucht -erst nur von dem Priester, später von der ganzen Dorfgemeinschaft",beschreibt Indien-Referent Hans-Christian Danker die Situation. "Esist kaum vorstellbar, was diese Mädchen und Frauen durchmachenmüssen. Sie leiden ihr Leben lang unter den andauerndenVergewaltigungen, werden erniedrigt und stigmatisiert. Viele sterbenan den Folgen von HIV oder versuchen sich selbst das Leben zu nehmen.Die Frauen sind völlig auf sich allein gestellt und sehen keinenAusweg aus ihrer hoffnungslosen Situation." Gemeinsam mit derindischen "Good Shepherd"-Gemeindebewegung wolle man diese Traditionbrechen.Aufklärungskampagnen und Ausbildungsprogramme für JoginiIn den vergangenen sechs Jahren fanden bereits in rund 200 DörfernAufklärungskampagnen statt. Durch Gesundheitsvorsorge und rechtlicheBeratung erhalten Joginis Unterstützung in ihrer schwierigenSituation. Ausbildungsprogramme und Kleinkredite sollen schließlichden Weg in ein Leben in Würde und ohne sexuelle Versklavung ebnen."Seit Beginn der Aufklärungskampagne haben in den Dörfern keineWeihen mehr stattgefunden", berichtet Danker. In den kommenden Jahrensolle die Arbeit daher auf den gesamten Bundesstaat Telanganaausgeweitet werden. "Allein mit einer Spende von 130 Euro pro Monatfür unser Projekt ,Indien: Freiheit' können wir die Arbeit einerKoordinatorin finanzieren, die Mädchen vor sexueller Gewalt bewahrt."Spenden sind auf das Konto von Geschenke der Hoffnung bei derPax-Bank eG (DE12 3706 0193 5544 3322 11) möglich. WeitereInformation zu dem Projekt gibt es unterwww.geschenke-der-hoffnung.orgPressekontakt:Tobias-B. Ottmar / Jessica MartensE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030-76 88 34 34Original-Content von: Geschenke der Hoffnung e.V., übermittelt durch news aktuell