Christliches Weihnachts- und Neujahrsprogramm im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF würdigt das Weihnachtsfest in seiner christlichenBedeutung mit einem umfangreichen Programmangebot. Nebenevangelischen und katholischen Gottesdiensten im Advent, an denWeihnachtstagen, Silvester und Neujahr überträgt das ZDF "Urbi etOrbi", den Segen "der Stadt und dem Erdkreis", den der Papst amersten Weihnachtstag in Rom spricht. Auch das Magazin "sonntags"nimmt in der Adventszeit Bezug auf Weihnachten. In derFeiertagsdokumentation "Die Suche nach dem Paradies" am zweitenWeihnachtstag begibt sich die Journalistin Lena Ganschow auf dieSuche nach dem Paradies in Gegenwart und Vergangenheit. Und AndreasKorn fragt an Dreikönig: Was ist an diesem Feiertag der gute Grund zufeiern?Am ersten Advent, Sonntag, 3. Dezember 2017, 9.03 Uhr, beschäftigtsich das Magazin "sonntags" mit der Geduld und dem Warten. In derSendung wird die Initiative "Anderer Advent" vorgestellt, und es gibtTipps, wie man mit Stress vor Weihnachten umgehen kann. Auch imanschließenden katholischen Gottesdienst um 9.30 Uhr geht es darum,aus der Hektik der Vorweihnachtszeit herauszutreten und gemeinsam mitder Fernsehgemeinde im Mariendom in Andernach "entschleunigt" denBeginn des Advents zu feiern.Das Magazin "sonntags" fragt am zweiten Advent, Sonntag, 10.Dezember, um 9.03 Uhr, warum Kaufen glücklich macht. Die Sendungzeigt Menschen zwischen Kaufsucht und Kauflust. Konsumenten, aberauch Experten wie Psychologen oder Werbemacher kommen zu Wort. Deranschließende evangelische Gottesdienst aus Göteborg gedenkt um 9.30Uhr in der dunkelsten Zeit des Jahres der Heiligen Lucia, einerLichtgestalt aus Sizilien.Die Geburt als Herausforderung des Lebens hat die"sonntags"-Sendung am dritten Advent, Sonntag, 17. Dezember, 9.03Uhr, zum Thema. Der Start ins Leben gelingt häufig nur, weil vieleMenschen tatkräftig helfen. "sonntags" will einige dieser helfendenHände vorstellen, auf die Widrigkeiten aufmerksam machen, die somanche Geburt mit sich bringt, und zeigen, wie sie das Leben derwerdenden Eltern verändert. Im anschließenden katholischenGottesdienst um 9.30 Uhr aus der Stadtpfarrkirche St. Pankratius inRoding soll die Adveniat-Aktion 2017, "Faire Arbeit. Würde. Helfen.",im Mittelpunkt der Predigt und des Gottesdienstes stehen. Es geht umSolidarität der deutschen Katholiken mit der lateinamerikanischenKirche.Der evangelische Gottesdienst an Heiligabend, Sonntag, 24.Dezember, 9.30 Uhr, aus der Zionskirche in Bielefeld-Bethel stehtunter dem Titel "Willkommen und geborgen". Die stellvertretendeVorsitzende des Rats der EKD, Annette Kurschus, predigt in demGottesdienst der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, einer deraktivsten Behinderten- und Sozialeinrichtungen Europas.In der Christvesper um 22.30 Uhr aus Bad Goisern im Salzkammergut(Oberösterreich) kommt in diesem Jahr ein Weihnachtsspiel zurAufführung, in dem zwei Engel die Frage diskutieren, was sich Gottdabei gedacht haben mag, in einem ärmlichen Stall als Mensch geborenzu werden. Die Antwort, die am Ende sichtbar wird, führt in die Mitteder christlichen Weihnachtsbotschaft.Darstellungen aus der Weihnachtskrippe, bekannte Weihnachtsliedersowie eine Meditation über das Kind aus Bethlehem sollen denZuschauern im katholischen Weihnachtsgottesdienst am erstenWeihnachtstag, Montag, 25. Dezember, 10.45 Uhr, die Botschaft vonWeihnachten nahebringen. Anschließend richtet der Papst traditionelleine Friedensbotschaft an die Welt und spendet den Segen "Urbi etOrbi". Diesen überträgt das ZDF live um 12.00 Uhr mit Jürgen Erbacherals Kommentator.Gibt es das Paradies auf Erden, und wenn ja, wo liegt es? DieJournalistin Lena Ganschow begibt sich in der Feiertagsdokumentationam Dienstag, 26. Dezember, 18.15 Uhr, auf die Suche nach dem Paradiesin der Gegenwart und der Vergangenheit. Und sie findet Erstaunlichesheraus: Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass wir alle mit zunehmendemAlter ein Stück Paradies in uns selbst finden?Aus der Gemeinde St. Maria Magdalena in Gernsheim kommt derkatholische Gottesdienst am Silvestertag, Sonntag, 31. Dezember, 9.30Uhr. "Unter einem guten Stern" lautet das Motto der Feier am letztenTag des Jahres 2017. Traditionell werden in Gernsheim am Silvestertagdie Sternsinger gesegnet, bevor sie an den kommenden Tagen den SegenGottes zu den Menschen bringen.Der evangelische Neujahrsgottesdienst rundet das christlicheWeihnachts- und Neujahrsprogrammangebot des ZDF ab. Im Mittelpunktdes Neujahrsgottesdienstes aus Dresden am Montag, 1. Januar 2018,10.15 Uhr, steht die Losung für das Jahr 2018: "Gott spricht: Ichwill dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassersumsonst" (Offb 21,6). Das ZDF überträgt den Neujahrsgottesdienst ausder Dresdner Frauenkirche zum zwölften Mal. Die Predigt hält derVorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Dr. HeinrichBedford-Strohm.Am Dreikönigstag, am Samstag, 6. Januar, 12.05 Uhr, schlüpftAndreas Korn in die Rolle des Pflegepraktikanten im Baby-Hospital inBethlehem. Am Geburtsort Christi soll keinem Kind Hilfe verweigertwerden. Er assistiert bei Untersuchungen und hilft in derSchmunzelgruppe, dem Clownteam, das die Behandlung der Kinderunterstützt.