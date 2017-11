Christliches Hilfswerk hilft muslimischen Rohingya-Flüchtlingen / Geschenke der Hoffnung unterstützt mit Hilfsprogrammen vor Ort

Berlin (ots) - Die Flüchtlingskrise in Bangladesch nimmt immerdramatischere Ausmaße an. In Zusammenarbeit mit der OrganisationSamaritan's Purse unterstützt das christliche Hilfswerk Geschenke derHoffnung nun die Hilfsmaßnahmen vor Ort. Täglich steigt die Zahl dergeflüchteten Rohingya, eine muslimische Minderheit, die imbuddhistischen Myanmar seit Jahrzenten verfolgt wird. Die Zuständeder Flüchtlingslager in Bangladesch sind unzumutbar, die Menschenleben in elenden Zuständen."Wir sind sehr betroffen über die prekäre Situation, der dieRohingya ausgesetzt sind. Als Teil eines weltweiten Netzwerks ist esfür uns selbstverständlich die Maßnahmen vor Ort zu unterstützen",sagt Bernd Gülker, geschäftsführender Vorstand von Geschenke derHoffnung. Geplant sind vor allem Programme zur Verbesserung derWasser- und Lebensmittelversorgung. Ebenso stünde die medizinischeUnterstützung im Vordergrund. Auch lokale Kirchengemeinden seienmobilisiert worden, um mit Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. In denbetroffenen Gebieten sind außer dem UN-Flüchtlingshilfswerk bislangnur sehr wenige internationale Organisationen aktiv.Laut Schätzungen befinden sich momentan rund eine MillionFlüchtlinge an der Grenze zu Bangladesch und Myanmar. SeitJahrzehnten werden die in Myanmar lebenden Rohingya gewaltsamverfolgt. Die Lage eskalierte im Sommer, nachdem Rohingya-Rebellenunter anderem Grenzposten angegriffen hatten. Menschenrechtsexpertenstufen das Ausmaß der Gewalt als Völkermord ein. Bangladesch gehörtzu den ärmsten Ländern der Welt und besitzt nicht genügendKapazitäten, um die Rohingya-Krise zu stabilisieren.Pressekontakt:Tobias-B. Ottmar / Jessica MartensE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030-76 88 34 34Original-Content von: Geschenke der Hoffnung e.V., übermittelt durch news aktuell