Mainz (ots) - Das ZDF würdigt das Weihnachtsfest in seiner christlichenBedeutung mit einem umfangreichen Programmangebot. An den Adventssonntagen, anHeiligabend, am ersten Weihnachtstag, an Neujahr und Dreikönig überträgt das ZDFevangelische und katholische Gottesdienste. Das Magazin "sonntags" greift Themenrund um Weihnachten und den Jahreswechsel auf. Am ersten Weihnachtstag sendetdas ZDF live aus Rom den Weihnachtssegen des Papstes, und Markus Lanz begibtsich mit Pater Nikodemus Schnabel auf Spurensuche in der Ewigen Stadt. DieDokumentation am zweiten Weihnachtstag ergründet das Phänomen Anselm Grün. Undan Dreikönig fragt Pater Nikodemus Schnabel: Was ist der gute Grund zu feiern?Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember 2019, 9.03 Uhr, geht Andrea Ballschuh imMagazin "sonntags" dem "Engel-Boom" auf den Grund. Sind Engel heute nur nochGeschäftemacherei, oder zeigen sie eine Sehnsucht nach Schutz, Nähe undGeborgenheit? Im anschließenden katholischen Gottesdienst um 9.30 Uhr erklärtPfarrer Marcellus Klaus aus der Gemeinde St. Martini in Erfurt, was gemeint ist,wenn die biblischen Texte von der Adventszeit als einer Zeit der Wachsamkeitsprechen.Was macht Musik mit den Menschen, die Lieder hören, selbst singen oderInstrumente spielen? Dieser Frage geht das Magazin "sonntags" am zweitenAdventssonntag, 8. Dezember 2019, 9.03 Uhr, nach. Der evangelische Gottesdienstaus der Kirche St. Johannes und St. Martin in Schwabach um 9.30 Uhr wirft einenBlick auf die Mutter Jesu.Von den Licht- und Schattenseiten des Spendens berichtet das Magazin "sonntags"am dritten Adventssonntag, 15. Dezember 2019, 9.03 Uhr. "Freuet euch, der Herrist nahe" ist das Thema des katholischen Gottesdiensts aus der Pfarrkirche MariäVerkündigung in Spittal a. d. Drau/Österreich am "Gaudete"-Sonntag um 9.30 Uhr."Licht im Dunkeln" ist das Thema der "sonntags"-Sendung am viertenAdventssonntag, 22. Dezember 2019, 9.03 Uhr, denn Weihnachten feiert mit JesusChristus auch die Geburt des Lichtes in eine dunkle Welt. Unter dem Motto "Lasstuns gehen nach Bethlehem" steht der evangelische Gottesdienst um 9.30 Uhr ausder Klosterkirche im niedersächsischen Fredelsloh.Die evangelische Christvesper an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember 2019, 22.30Uhr, aus der St.Andreas-Kirche in Weißenburg steht unter dem Motto " BeimGotteskind zuhause". Eine frühere DDR-Bürgerin, eine Sudetendeutsche und einChrist aus dem Iran teilen ihre Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit.Der katholische Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, 25.Dezember 2019, 10.45 Uhr, aus dem Hildesheimer Mariendom arbeitet das Thema derFlucht im Weihnachtsevangelium heraus. Anschließend richtet der Papsttraditionell mit dem Segen "Urbi et Orbi" eine Friedensbotschaft an die Welt.Das ZDF überträgt live um 12.00 Uhr. Um 12.35 Uhr heißt es "Mit Markus Lanz inder Ewigen Stadt" . Gemeinsam mit Benediktinerpater Nikodemus Schnabel begibtsich der Moderator und Journalist auf Spurensuche im Zentrum der katholischenChristenheit und begegnet unter anderen Kurienerzbischof Georg Gänswein undeinem jungen Schweizergardisten.Dem "Phänomen Anselm Grün" geht die Dokumentation am zweiten Weihnachtstag,Donnerstag, 26. Dezember 2019, 18.15 Uhr, nach. Der Benediktiner gehört zu denmeistgelesenen spirituellen Autoren. Mitte Januar 2020 wird Anselm Grün 75 Jahrealt - ein Anlass, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen."Eine Auszeit nehmen" sich viele zwischen den Jahren. Dies ist auch Thema desMagazins "sonntags" am 29. Dezember 2019, 9.03 Uhr. Der evangelischeGottesdienst aus der Stadtkirche in Offenburg um 9.30 Uhr blickt auf dasvergangene Jahr zurück."Ich glaube; hilf meinem Unglauben" ist die biblische Jahreslosung für 2020. Derevangelische Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden am Mittwoch,1. Januar 2019, 10.15 Uhr, möchte dazu ermutigen, das neue Jahr glaubensvoll zubeginnen.Bringt äußere Ordnung inneren Frieden? Dieser Frage geht das Magazin "sonntags"unter dem Titel "Ballast abwerfen - Neu durchstarten" am Sonntag, 5. Januar2019, 9.03 Uhr, nach. Um die Heiligen Drei Könige und die Vision, der siegefolgt sind, geht es in dem anschließenden katholischen Gottesdienst aus derPfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bohmte um 9.30 Uhr.Für seine Sendung "Ein guter Grund zu feiern" an Dreikönig, Montag, 6. Januar2020, 17.45 Uhr, begleitet Pater Nikodemus Schnabel einen Tag lang diePflegerinnen und Pfleger des Elisabethenheims Würzburg. 