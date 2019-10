Mainz (ots) -Nach Volker Weidermann verabschiedet sich auch ChristineWestermann zum Ende des Jahres aus der ZDF-Sendung "Das LiterarischeQuartett". Die Journalistin, Moderatorin und Autorin gehörte zumfesten Ensemble des im Herbst 2015 gestarteten Revivals derLiteratursendung. Christine Westermann: "'Das Literarische Quartett'erlebt einen Umbruch. Es wird ab 2020 neue Wege gehen, ich gehe meineeigenen. Für mich war es Freude und Herausforderung zugleich, alsGründungsmitglied der zweiten Generation dabei gewesen zu sein. Ichwünsche dem ZDF eine gute Hand bei der Neubesetzung.""Charme, Humor und literarischer Sachverstand - ChristineWestermann hat mit dieser Kombination entscheidend zum Erfolg unsererSendung beigetragen. Herzlichen Dank für vier Jahre voller lebhafterDebatten über das, was uns so sehr am Herzen liegt: Literatur", sagtAnne Reidt, Kulturchefin des ZDF.Nach dem Ausscheiden von Christine Westermann und VolkerWeidermann wird die Sendung im nächsten Jahr grundlegend umgestaltetund fortgesetzt. Informationen zum neuen "Literarischen Quartett"folgen, sobald die neue Konstellation steht. Die letzte Sendung mitden beiden Literaturexperten wird am Freitag, 6. Dezember 2019,ausgestrahlt. Gast ist Schauspieler und Schriftsteller MatthiasBrandt.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell