Christine Richter neue Chefredakteurin der 'Berliner Morgenpost'

BERLIN (dpa-AFX) - Christine Richter wird neue Chefredakteurin der "Berliner Morgenpost".



Die 53-Jährige folgt Carsten Erdmann, der nach 14 Jahren an der Spitze des Blattes künftig Chefredakteur Digital der Funke Zentralredaktion wird, wie die Funke Mediengruppe am Freitag in Essen mitteilte. Richter war bereits seit 2016 stellvertretende Chefredakteurin der "Berliner Morgenpost".

"Ich freue mich sehr, dass mit Christine Richter eine in der Hauptstadt ausgezeichnet vernetzte und renommierte Journalistin an die Spitze der "Berliner Morgenpost" rückt", sagte der Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, Ove Saffe. Erdmann (51) werde mit seinen Kenntnissen den Digital-Bereich der Zentralredaktion voranbringen und gemeinsam mit den Chefredakteuren eine einheitliche journalistische Strategie für die Regionalportale entwickeln.

Zur Funke Mediengruppe gehören Tageszeitungen in fünf Bundesländern und zahlreiche Zeitschriften. Seit 2015 beliefert die Zentralredaktion aus Berlin alle Regionalmedien der Gruppe mit überregionalen Inhalten für Print und die digitalen Auftritte./tpf/DP/edh